मुश्किल दौर के बीच शोएब-दीपिका ने मनाया बेटे रुहान का तीसरा बर्थडे , दिया स्पेशल सरप्राइज

टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ ने अपने बेटे रुहान का 21 जून को अपना तीसरा बर्थडे मनाया. शोएब के पिता हॉस्पिटल में एडमिट है, इस वजह से कपल ने बर्थडे को सादगी से मनाने का फैसला किया. दोनों ने घर पर सिर्फ परिवार के लोगों के बीच रुहान का बर्थडे सेलिब्रेट किया.

शोएब-दीपिका ने मनाया बेटे रुहान का बर्थडे

बता दें, कुछ हफ्ते पहले शोएब इब्राहिम के पिता को स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया. हालांकि अब उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है, लेकिन इस वजह से शोएब और दीपिका बर्थडे को शानदार तरीके से मनाने के मूड में नहीं थे. अपने नए व्लॉग में शोएब ने बेटे के बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक दिखाई.

वीडियो की शुरुआत में शोएब ने बताया कि वो रुहान का बर्थडे मनाने के लिए घर लौट रहे हैं. शोएब इब्राहिम ने अपने पिता के हॉस्पिटल के पास ही एक किराए का फ्लैट ले लिया था, ताकि बार-बार उन्हें आने-जाने में कोई प्रॉबलम न हो.

घर पहुंचने के बाद शोएब ने व्लॉग में रुहान के बर्थडे की तैयारियों की झलक दिखाई और बेटे रुहान के साथ मुलाकात की. रुहान भी अपने पापा को देख काफी खुश हो गए. रुहान के बर्थडे के लिए ब्लू कलर की थीम रखी गई थी. वहीं दीपिका ने जब रुहान को उसका बर्थडे केक दिखाया, तो वो खुशी से झूम उठे.

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परिवार के किया सेलिब्रेशन

व्लॉग में आगे देखा गया कि परिवार के बाकी सदस्य भी केक कटिंग के लिए पहुंचने लगे. इस खास मौके पर शोएब की बहन सबा, उनके बेटे हैदर और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे. इसके बाद रुहान ने केक कट किया. केक कटिंग के बाद उन्होंने एक-एक कर सभी को केक खिलाया. इस खास मौके पर परिवार ने रुहान को कई खूबसूरत तोहफे भी दिए.

शोएब ने बेटे को दी मर्सिडीज टॉय कार

रुहान अपने पापा शोएब इब्राहिम के गिफ्ट को लेकर एक्साइटेड थे. शोएब ने बेटे को उसकी लंबे समय से पसंदीदा मर्सिडीज टॉय कार और एक साइकिल गिफ्ट की. इससे पहले वाले व्लॉग में शोएब ने बताया था कि रूहान काफी टाइम से कार की डिमांड कर रहा था. वहीं, उन्होंने अपनी बहन सबा के बेटे हैदर के लिए भी टॉय कार खरीदी. इसके बाद दोनों बच्चे एंजॉय करते नजर आएं.

व्लॉग में शोएब ने आगे बताया कि एक बार फिर उन्हें हॉस्पिटल जाना होगा. इस दौरान उन्होंने फैंस को बताया कि दीपिका कक्कड़ की तबीयत भी ठीक नहीं है और उन्हें सर्दी-जुकाम हो गया है.

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वहीं, उन्होंने ये भी बताया कि उनके पिता की सेहत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है. शोएब ने बताया कि उनके पिता फिलहाल दिन में तीन बार फिजियोथेरेपी से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें आराम करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है.

कैसी है दीपिका कक्कड़ की तबीयत?

इसके पहले शोएब इब्राहिम ने व्लॉग शेयर किया था, जिसमें उन्होंने पत्नी दीपिका कक्कड़ की तबीयत के बारे में बताया था. उन्होंने जानकारी साझा की थी कि दीपिका ठीक हो रही हैं और अभी उनकी इम्यूनोथेरेपी चल रही है. वो पहले से काफी हद तक ठीक हैं.