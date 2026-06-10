टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे इन दिनों अपने एक कबूलनामे के बाद से काफी ट्रोल हो रही हैं. दरअसल, उन्होंने हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट पर खुलासा किया था कि साल 2016 में उन्होंने 'भाबीजी घर पर हैं' के मेकर्स के खिलाफ यौन उत्पीड़न का झूठा मामला दर्ज कराया था. शिल्पा के इस कबूलनामे के बाद उनकी 'बिग बॉस 11' की को-कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस हिना खान भी शिल्पा शिंदे पर खूब भड़की हुई हैं. सोशल मीडिया पर दोनों के बीच वार पलटवार का दौर चल रहा है.

'सही इंसान के लिए लड़ने का वक्त आ गया है'

अब शिल्पा ने इस लड़ाई में पटना वाले खान सर की एंट्री करा दी है. उन्होंने हिना खान पर बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि एक सही इंसान के लिए लड़ने का वक्त आ गया है. शिल्पा ने कहा कि पहले खान सर को इंसाफ दिलाई, उसके बाद मुझे सजा दिलवा लीजिएगा. बता दें कि कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में खान सर घिरे हुए हैं. उन पर केस दर्ज हुआ है.

शिल्पा शिंदे ने शेयर किया नया वीडियो

शिल्पा शिंदे ने खान सर को सपोर्ट करते हुए हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. इसके साथ उन्होंने हिना खान को लताड़ लगाई. शिल्पा ने कहा, 'मैं शिल्पा शिंदे हूं और मैं फिर से आ गई हूं. हां, मेरी न अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है. अच्छी क्या, मुझे तो आती ही नहीं है. इतना लंबा-लंबा मैं लिखूं और पोस्ट करूं, इससे अच्छा है कि मैं खुद ही आ गई. थोड़ी बहुत शक्ल है मेरी, देखने जैसी.'

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'आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा'

शिल्पा शिंदे वीडियो में खान सर का जिक्र करते हुए कहती हैं, 'अभी मैं न्याय दिलाने की बात पर आई हूं. जो लोग मुझे सजा दिला रहे थे और जो प्रोड्यूसर को न्याय दिला रहे थे, उनको बोलो अभी फ्री में आपको, कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, एक सही इंसान के लिए लड़ने का वक्त आया है. खान सर के लिए. आइए मैं भी आपके साथ हूं. पहले उनको न्याय दिलाइए और फिर मुझे सजा दिलाइए.'

शिल्पा शिंदे ने की खान सर की तारीफ

शिल्पा शिंदे वीडियो में खान सर की तारीफ करते हुए कहती हैं, 'बंदे का काम ही ऐसा है. सारी दुनिया उनके लिए खड़ी है. मैं भी खड़ी हूं. आप भी खड़ी हो जाइए. आप बोलेंगी तो कितना जोर पड़ेगा… आपको खर्चा भी नहीं करना है. मुझे पता है कि आप उनके लिए न्याय की अपील जरूर करेंगी और इस बार मैं आपके साथ हूं. फिर उसके बाद आप मुझे सजा दिलाइए. मैं तो यहीं हूं.'

खूब ट्रोल हो रहीं शिल्पा शिंदे

बता दें कि शिल्पा शिंदे ने हाल ही में कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के एक पॉडकास्ट में खुलासा किया था कि उन्होंने एक दशक पहले 'भाभीजी घर पर हैं' के मेकर संजय कोहली के खिलाफ यौन उत्पीड़न का झूठा मामला दर्ज कराया था. इसके बाद से ही एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है.

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