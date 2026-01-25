रिपब्लिक डे पर इंडियन आइडल 16 में शार्क टैंक का तड़का, नमिता थापर के इमोशनल मोमेंट हुए वायरल

इंडियन आइडल 16 लगातार अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और टैलेंटेड सिंगर्स की वजह से चर्चा में बना हुआ है. इस हफ्ते शो में कुछ अलग देखने को मिलेगा क्योंकि रिपब्लिक डे स्पेशल एपिसोड में शार्क टैंक इंडिया के शार्क्स बतौर गेस्ट नजर आएंगे. ये पहली बार होगा जब बिजनेस और म्यूजिक की दुनिया एक ही मंच पर साथ दिखाई देगी.

आत्मनिर्भर भारत की थीम पर बना खास एपिसोड

ये खास एपिसोड सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की सोच को भी सामने लाएगा. शो में ये दिखाया जाएगा कि कैसे मेहनत, पैशन और खुद पर भरोसा किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने की ताकत देता है.

नमिता थापर ने बताई अपनी एंग्जायटी की कहानी

एपिसोड के दौरान माहौल तब भावुक हो गया जब शार्क नमिता थापर ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक सच शेयर किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने भी अपने करियर के दौरान एंग्जायटी और सेल्फ-डाउट का सामना किया है. उनकी इस बात ने न सिर्फ कंटेस्टेंट्स बल्कि लोगों को भी काफी हद तक प्रभावित कर दिया.

View this post on Instagram A post shared by @sonytvofficial

कंटेस्टेंट तनिष्क ने शेयर किया अपना दर्द

नमिता की बातों से हिम्मत पाकर कंटेस्टेंट तनिष्क ने भी खुलकर बताया कि वो भी काफी समय तक एंग्जायटी और अंदरूनी डर से जूझते रहे हैं. तनिष्क की सोलफुल परफॉर्मेंस ने सभी को इमोशनल कर दिया. इसके बाद नमिता ने उन्हें समझाते हुए कहा कि जब जिंदगी भारी लगने लगे तो अपने पैशन को थामे रखना ही सबसे बड़ा सहारा होता है.

क्यूट मोमेंट और यादगार बनने वाला एपिसोड

एपिसोड में हल्का-फुल्का और प्यारा मोमेंट तब आया जब तनिष्क ने नमिता थापर को गाना ‘चांद सिफारिश’ डेडिकेट किया जिसके बाद उन्हें इंडियन आइडल का हार्टथ्रोब कहा जाने लगा. इमोशन, मोटिवेशन और शानदार परफॉर्मेंस से भरा ये रिपब्लिक डे स्पेशल एपिसोड वाकई यादगार होने वाला है. आपको बता दें कि शो को श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी और बादशाह जज कर रहे हैं.