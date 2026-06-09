सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री मिलने पर इमोशनल हुईं रुपाली गागुंली, कही ये बात

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'काश वो ये सम्मान खुद ले पाते...', सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री मिलने पर इमोशनल हुईं रुपाली गागुंली

'काश वो ये सम्मान खुद ले पाते...', सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री मिलने पर इमोशनल हुईं रुपाली गागुंली

दिवंगत अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. सतीश शाह के निधन के बाद उन्हें सम्मानित किए जाने पर अब एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने रिएक्ट किया है. 

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 09 Jun 2026 08:27 PM (IST)
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बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर सतीश शाह भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपनी शानदार अदाकारी के जरिए वो हमेशा फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगे. उन्होंने 74 साल की उम्र में 25 अक्टूबर 2025 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया. गणतंत्र दिवस 2026 से एक दिन पहले गृह मंत्रालय ने ऐलान किया था कि दिवंगत अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. सतीश शाह के निधन के बाद उन्हें सम्मानित किए जाने पर अब एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने रिएक्ट किया है. 

रुपाली गांगुली ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पोस्ट पर किए रिएक्ट
दरअसल, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'सतीश शाह भारत के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे, जिन्होंने थिएटर, टेलीविजन और सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई. अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और दिल छू लेने वाली अदाकारी के लिए वो खास तौर पर जाने जाते थे. पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) से ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने चार दशकों से ज़्यादा का शानदार करियर बनाया, कई पीढ़ियों के बीच घर-घर में पहचाने जाने वाले नाम बने और भारत में पॉपुलर कल्चर और परफॉर्मिंग आर्ट्स में अहम योगदान दिया.'

मंत्रालय ने आगे लिखा, 'एक्टिंग के अलावा, वो युवा कलाकारों के लिए एक मेंटर रहे हैं और उन्होंने मुंबई में थिएटर और क्रिएटिव आर्ट्स को सक्रिय रूप से सपोर्ट किया है. उनका पूरा काम उनके कहानी कहने के जुनून, लोगों को एंटरटेन करने और कला के लिए उनके समर्पण को दिखाता है.' सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इस पोस्ट पर रिएक्टर करते हुए रुपाली गांगुली ने लिखा, 'काश वो ये सम्मान खुद ले पाते.'

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'साराभाई वर्सेस साराभाई' में किया साथ काम
रुपाली गांगुली ने सतीश शाह के साथ टीवी शो 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में काम किया है. इस शो में वो बहू और ससुर के रोल में थे. रुपाली और सतीश शाह के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था. रुपाली दिवंगत अभिनेता को अपना मेंटर मानती थीं. सतीश के चले जाने से एक्ट्रेस टूट गई हैं. वो सतीश के अंतिम संस्कार में फूट-फूटकर रोती दिखी थीं.

कब मिलेगा सतीश शाह को ये सम्मान?
बता दें कि राष्ट्रपति भवन में 23 जून को आयोजित होने वाले दूसरे सिविल इन्वेस्टीचर इवेंट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुल 65 हस्तियों को पद्म ऑवार्ड प्रदान करेंगी. इस समारोह में सतीश शाह के अलावा मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मम्मूटी और एक्टर आर. माधवन भी सम्मानित होंगे. मम्मूटी को पद्म भूषण और माधवन को पद्म श्री से नवाजा जाएगा. 

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Published at : 09 Jun 2026 08:27 PM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Satish Shah
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