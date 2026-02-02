हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनशेफाली जरीवाला के निधन के 8 महीने बाद काम पर लौटे पराग त्यागी, इस टीवी शो से कर रहे कमबैक

शेफाली जरीवाला के निधन के 8 महीने बाद काम पर लौटे पराग त्यागी, इस टीवी शो से कर रहे कमबैक

TV comeback: एक्टर पराग त्यागी पत्नी शेफाली जरीवाला के निधन के आठ महीने बाद टीवी पर कमबैक कर रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने अपकमिंग शो ‘चंदनबाला’ की झलक शेयर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 02 Feb 2026 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

एक्टर पराग त्यागी अपनी पत्नी और एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के निधन के आठ महीने बाद एक बार फिर टीवी पर लौट आए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपने कमबैक की जानकारी दी और साथ ही अपने अपकमिंग शो की झलक भी फैंस को दिखाई है.

28 जून 2025 को हुआ था शेफाली का निधन
शेफाली जरीवाला का 28 जून 2025 को मुंबई में निधन हो गया था. उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 42 साल थी. उनके जाने से पराग के साथ-साथ इंडस्ट्री और फैंस को भी गहरा सदमा लगा था.

अपकमिंग शो ‘चंदनबाला’ की झलक शेयर की
पराग त्यागी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने आने वाले टीवी शो ‘चंदनबाला’ की एक झलक शेयर की. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा थाी की 'जल्द आ रहा है… चंदनबाला.' इस पोस्ट में पराग शेफाली के लिए अपना प्यार और जुड़ाव भी जाहिर करते नजर आए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pari aur Simba ke Papa (@paragtyagi)

सेलेब्स और फैंस ने दी शुभकामनाएं
पराग की इस पोस्ट पर उनके फॉलोअर्स के साथ-साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई सितारों ने कमेंट किए है. उनकी दोस्त आरती सिंह ने लिखा, 'ऑल द बेस्ट ब्रदर.' वहीं एक्ट्रेस जसवीर कौर ने कमेंट किया, 'शानदार' इसके अलावा फैंस और दोस्तों ने भी उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दीं.

पराग और शेफाली का प्रोफेशनल सफर
पराग त्यागी ने अपने टीवी करियर की शुरुआत ‘पवित्र रिश्ता’ में विनोद करंजकर के रोल से की थी. इसके बाद वो ‘ब्रह्मराक्षस’, ‘जोधा अकबर’ और ‘शक्ति: अस्तित्व के एहसास की’ जैसे पॉपुलर सीरियल्स में भी नजर आए हैं. टीवी के अलावा उन्होंने बॉलीवुड और तेलुगू फिल्मों में भी काम किया है. उनकी पहली फिल्म ‘ए वेडनेसडे!’ थी जिसे काफी तारीफ मिली. बाद में वो ‘सरकार 3’ और तेलुगू फिल्म ‘अज्ञातवासी’ में भी अहम रोल में दिखे. वहीं शेफाली जरीवाला 2002 के सुपरहिट म्यूजिक वीडियो ‘कांटा लगा’ से घर-घर में मशहूर हो गई थीं. इसी पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें सलमान खान की फिल्म ‘मुझसे शादी करोगी’ में छोटा रोल मिला था. बाद में उन्होंने वेब सीरीज ‘बेबी कम ना’ में काम किया और ‘बूगी वूगी’, ‘नच बलिए’ जैसे डांस रियलिटी शोज के साथ-साथ ‘बिग बॉस 13’ में भी हिस्सा लिया था.

और पढ़ें
Published at : 02 Feb 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
Shefali Jariwala Parag Tyagi Chandanbala
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने औकात बताते हुए लिखा- 'पीछा छूटा, ICC को अब....'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने औकात बताते हुए लिखा- 'पीछा छूटा, ICC को अब....'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सरेंडर! कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले- यह बेशर्म लोग हैं...
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सरेंडर! कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले- यह बेशर्म लोग हैं...
विश्व
T20 Pakistan Vs India: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
स्पोर्ट्स
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
Advertisement

वीडियोज

Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
International News: भारत संग तेल पर बड़ी डील...',बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज
Budget2026 : क्या अभी और गिरेगा सोना-चांदी? | Nirmala Sitharaman | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने औकात बताते हुए लिखा- 'पीछा छूटा, ICC को अब....'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने औकात बताते हुए लिखा- 'पीछा छूटा, ICC को अब....'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सरेंडर! कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले- यह बेशर्म लोग हैं...
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सरेंडर! कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले- यह बेशर्म लोग हैं...
विश्व
T20 Pakistan Vs India: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
स्पोर्ट्स
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
बॉलीवुड
Grammy Winners 2026: केंड्रिक लैमर, लेडी गागा ने मारी बाजी, चेक करें ग्रैमी अवॉर्ड्स विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 विनर्स: केंड्रिक लैमर, लेडी गागा ने मारी बाजी, चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
जनरल नॉलेज
कुवैत क्यों कहलाता है ब्लैक गोल्ड की धरती? जानिए तेल ने कैसे बदल दी एक पूरे देश की तकदीर
कुवैत क्यों कहलाता है ब्लैक गोल्ड की धरती? जानिए तेल ने कैसे बदल दी एक पूरे देश की तकदीर
Home Tips
फ्रिज के ऊपर गलती से भी न रखें ये चीजें, हो जाएगा बड़ा नुकसान
फ्रिज के ऊपर गलती से भी न रखें ये चीजें, हो जाएगा बड़ा नुकसान
ट्रेंडिंग
मेट्रो में लड़की को पसंद आ गया लड़का, इंस्टा आईडी मांगते हुए वीडियो वायरल 
मेट्रो में लड़की को पसंद आ गया लड़का, इंस्टा आईडी मांगते हुए वीडियो वायरल 
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget