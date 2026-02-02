एक्टर पराग त्यागी अपनी पत्नी और एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के निधन के आठ महीने बाद एक बार फिर टीवी पर लौट आए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपने कमबैक की जानकारी दी और साथ ही अपने अपकमिंग शो की झलक भी फैंस को दिखाई है.

28 जून 2025 को हुआ था शेफाली का निधन

शेफाली जरीवाला का 28 जून 2025 को मुंबई में निधन हो गया था. उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 42 साल थी. उनके जाने से पराग के साथ-साथ इंडस्ट्री और फैंस को भी गहरा सदमा लगा था.

अपकमिंग शो ‘चंदनबाला’ की झलक शेयर की

पराग त्यागी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने आने वाले टीवी शो ‘चंदनबाला’ की एक झलक शेयर की. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा थाी की 'जल्द आ रहा है… चंदनबाला.' इस पोस्ट में पराग शेफाली के लिए अपना प्यार और जुड़ाव भी जाहिर करते नजर आए.

सेलेब्स और फैंस ने दी शुभकामनाएं

पराग की इस पोस्ट पर उनके फॉलोअर्स के साथ-साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई सितारों ने कमेंट किए है. उनकी दोस्त आरती सिंह ने लिखा, 'ऑल द बेस्ट ब्रदर.' वहीं एक्ट्रेस जसवीर कौर ने कमेंट किया, 'शानदार' इसके अलावा फैंस और दोस्तों ने भी उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दीं.

पराग और शेफाली का प्रोफेशनल सफर

पराग त्यागी ने अपने टीवी करियर की शुरुआत ‘पवित्र रिश्ता’ में विनोद करंजकर के रोल से की थी. इसके बाद वो ‘ब्रह्मराक्षस’, ‘जोधा अकबर’ और ‘शक्ति: अस्तित्व के एहसास की’ जैसे पॉपुलर सीरियल्स में भी नजर आए हैं. टीवी के अलावा उन्होंने बॉलीवुड और तेलुगू फिल्मों में भी काम किया है. उनकी पहली फिल्म ‘ए वेडनेसडे!’ थी जिसे काफी तारीफ मिली. बाद में वो ‘सरकार 3’ और तेलुगू फिल्म ‘अज्ञातवासी’ में भी अहम रोल में दिखे. वहीं शेफाली जरीवाला 2002 के सुपरहिट म्यूजिक वीडियो ‘कांटा लगा’ से घर-घर में मशहूर हो गई थीं. इसी पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें सलमान खान की फिल्म ‘मुझसे शादी करोगी’ में छोटा रोल मिला था. बाद में उन्होंने वेब सीरीज ‘बेबी कम ना’ में काम किया और ‘बूगी वूगी’, ‘नच बलिए’ जैसे डांस रियलिटी शोज के साथ-साथ ‘बिग बॉस 13’ में भी हिस्सा लिया था.