हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Written Update: अनुपमा ने दिखाई रजनी को उसकी औकात, पराग का घर हुआ नीलाम, वसुंधरा की बिगड़ी हालत!

Anupama Written Update: अनुपमा ने दिखाई रजनी को उसकी औकात, पराग का घर हुआ नीलाम, वसुंधरा की बिगड़ी हालत!

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में एक के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है. शो की कहानी में जल्द ही अब नया ट्रैक शुरू होने वाला है. क्योंकि, रजनी की कहानी अब खत्म हो गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 02 Feb 2026 10:13 AM (IST)
रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में अब तक आपने देखा कि रजनी की सच्चाई सामने लाने के लिए अनुपमा ने नया प्लान बनाया है. दरअसल, रजनी ने अनुपमा को जलाकर मारने की कोशिश की थी. अनुपमा ने भी इसी का फायदा उठाया और भूत बनकर रजनी को डराने लगी.

डर के मारे रजनी ने सारी सच्चाई अनुपमा के सामने उगल दी है. लेकिन, रजनी अगले दिन फिर से चॉल पहुंच जाती है. उसके साथ बिल्डर्स भी होते हैं. रजनी को इस दौरान पता नहीं होता है कि अनुपमा जिंदा है. वो चॉल को गिराने और अपने प्रोजेक्ट को शुरू करने का काम स्टॉर्ट करती है.

रजनी नहीं मानती अपनी गलती

उसके लिए सबसे पहले वो पूजा करने जाती है. इसी बीच चॉल के लोग उसे डराते हैं. रजनी के ऊपर एक सफेद कपड़ा आकर गिरता है, उसके बाद अनुपमा वहां पहुंच जाती है. रजनी को अनुपमा सारी बातें बताती है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होती है. वो कहती है कि अनुपमा सबको बेवकूफ बना रही है.

साथ ही रजनी ये भी कहती है कि अनुपमा मुझे फंसाना चाहती है. उसकी हरकतों से परेशान होकर अनुपमा वीडियो दिखाती है. रजनी डर जाती है, वो अनुपमा से माफी मांगने लगती है. वरुण और प्रेऱणा से भी रजनी कहती है कि अनुपमा को समझाओ. लेकिन, उसके बच्चे भी उससे किनारा कर लेते हैं.

अनुपमा से माफी मांगेगी रजनी

रजनी अपना गुनाह कुबूल करती है. इसी बीच सरिता ताई कहती है कि अनुपमा तू अपना सामान लेकर चॉल में वापस लौट आ. अनुपमा रोने लगती है. रजनी डर के मारे सारी सच्चाई बताती है और अपनी गलती मानकर अनुपमा से माफी मांगती है. वो अनुपमा को कहती है कि उसे गले लगा ले.

लेकिन, अनुपमा कहती है कि जिसने एक बार गले लगाने पर धोखा दिया हो, उसे दोबारा गले नहीं लगाते. दूसरी तरफ पराग कोठारी अपना घर खाली कर रहा होता है. सभी लोग रो रहे होते हैं. इसी बीच प्रेम वहां पहुंचता है और कहता है रुक जाइए. आपको बता दें अपकमिंग एपिसोड में पराग कोठारी के घर को भी अनुपमा बचा लेगी. उसके बाद कोठारी मेंशन में परी का धूमधाम से स्वागत किया जाएगा.

Published at : 02 Feb 2026 10:13 AM (IST)
