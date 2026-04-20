हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में हुई निखिल शर्मा की एंट्री, बोले- 'ये सिर्फ एक शो नहीं..'

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में हुई निखिल शर्मा की एंट्री, बोले- 'ये सिर्फ एक शो नहीं..'

स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में इन दिनों कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहा है. इसी बीच शो में एक नए कलाकार की एंट्री हुई है,जिनका नाम निखिल शर्मा है.

By : अनुराधा राज | Updated at : 20 Apr 2026 04:50 PM (IST)
Preferred Sources

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को लेकर दर्शकों में खूब क्रेज देखने को मिल रहा है. ये शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी की विरासत को आगे बढ़ा रहा है.इस बीच शो में एक और नए एक्टर की एंट्री हुई है, जिसका नाम निखिल शर्मा है. हाल ही में निखिल शर्मा ने इस शो से जुड़ी अपनी भावनाओं को शेयर किया है.

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, निखिल का कहना है कि इस शो का हिस्सा बनना सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर काम करना नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है.ये शो देशभर के दर्शकों के साथ गहरा इमोशनल कनेक्शन बना चुका है और आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखता है.

निखिल शर्मा ने शो को लेकर कही ये बात

नए सीजन के साथ इसकी वापसी ने दर्शकों के बीच नॉस्टैल्जिया और उत्सुकता दोनों बढ़ा दी है.निखिल के ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि वो खुद इस शो को देखते हुए बड़े हुए हैं.पहले सीजन में स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय जैसे सितारों ने इसे घर-घर में पहचान दिखाई थी.

ये भी पढ़ें:-अमिताभ बच्चन को इस मजबूरी की वजह से तीन भोजपुरी फिल्मों में करना पड़ा काम, अब हुआ खुलासा

अब नए चैप्टर में निखिल शर्मा और सगुन मेहता साथ नजर आएंगे.ये नई जोड़ी कहानी में फ्रेशनेस लाने के साथ-साथ शो की भावनात्मक गहराई को भी बरकरार रखेगी.मेकर्स इस बार नॉस्टैल्जिया और नई कहानी का संतुलन बनाने पर जोर दे रहे हैं. ताकि पुराने फैंस के साथ-साथ नए दर्शक भी जुड़े रहें.

ये शो सिर्फ  फैमिली ड्रामा नहीं, बल्कि रिश्तों, भावनाओं और मूल्यों की कहानी है, जो समय के साथ और भी मजेदार बन चुकी है.निखिल शर्मा ने कहा कि ऐसे बड़े और लोकप्रिय शो का हिस्सा बनना जहां एक ओर उत्साह से भरा है. वहीं दूसरी ओर जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है. दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए कुछ नया पेश करना. पुराने स्टारकास्ट के साथ-साथ नए कलाकारों की एंट्री ने शो की कहानी को और भी ज्यादा मजेदार बना दिया है.

ये भी पढ़ें:-'मुझे कोई रोल ऑफर नहीं कर रहा..' कपिल शर्मा शो के लिए छोड़ी फिल्में, अब अर्चना पूरन सिंह को हो रहा पछतावा

 

About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
Read More
Published at : 20 Apr 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Nikhil Sharma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में हुई निखिल शर्मा की एंट्री, बोले- 'ये सिर्फ एक शो नहीं..'
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में हुई निखिल शर्मा की एंट्री, बोले- 'ये सिर्फ एक शो नहीं..'
टेलीविजन
आखिर कैंसर की सर्जरी के बाद दीपिका कक्कड़ को क्यों रखना पड़ रहा है उपवास, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
आखिर कैंसर की सर्जरी के बाद दीपिका कक्कड़ को क्यों रखना पड़ा रहा है उपवास, हुआ खुलासा
टेलीविजन
'मेरा तीन बार मिसकैरेज हुआ', 'बालिका वधू' फेम नेहा मर्दा ने बताया- लोगों ने खूब ताने मारे
'मेरा तीन बार मिसकैरेज हुआ', 'बालिका वधू' फेम नेहा मर्दा ने बताया- लोगों ने खूब ताने मारे
टेलीविजन
'मैं घबरा रही थी...,' MRI स्कैन के दौरान खूब रोईं थीं दीपिका कक्कड़, पति शोएब ने बताया टेस्ट का रिजल्ट
'मैं घबरा रही थी...,' एमआरआई स्कैन के दौरान खूब रोईं थीं दीपिका कक्कड़
Advertisement

वीडियोज

Vinfast launches VF MPV 7 at Rs 24.49 Lakh #vinfast #mpv #carlaunch #autolive
TVS NTORQ 150 Review: Best 150cc Scooter Right Now? #tvs #ntorq150 #review #autolive
Sandeep Chaudhary: जहाजों पर हमला..भारत क्या देगा जवाब? | Iran Attack | Hormuz | Trump
Saas Bahu Aur Saazish: Vasudha की बेबसी! Karishma के इशारों पर Dev कर रहा torture, घर बना नर्क
Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Peace Talks 2.0: पाकिस्तान पहुंचा अमेरिकी विमान, ईरान बातचीत को नहीं तैयार, ट्रंप की बढ़ने वाली है टेंशन?
पाकिस्तान पहुंचा अमेरिकी विमान, ईरान बातचीत को नहीं तैयार, ट्रंप की बढ़ने वाली है टेंशन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी की नागरिकता वाले मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जज ने खुद को किया सुनवाई से अलग, सामने आई ये वजह
राहुल गांधी की नागरिकता वाले मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जज ने खुद को किया सुनवाई से अलग, सामने आई ये वजह
ओटीटी
Bhooth Bangla OTT Release: थिएटर के बाद 'भूत बंगला' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल्स
'भूत बंगला' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल्स
विश्व
Japan Earthquake: भूकंप से जापान में कांपी धरती, 7.4 तीव्रता के झटके किए गए महसूस, सुनामी का अलर्ट
भूकंप से जापान में कांपी धरती, 7.4 तीव्रता के झटके किए गए महसूस, सुनामी का अलर्ट
आईपीएल 2026
GT VS MI: गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस, दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देखिए
GT VS MI: गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस, दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देखिए
Results
JEE Main Result 2026: जेईई मेन की फाइनल आंसर की जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड
जेईई मेन की फाइनल आंसर की जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड
टेक्नोलॉजी
AI ने दिखाया अपना जलवा, ऐप स्टोर्स पर आई नई ऐप्स की बाढ़, कमाई भी बढ़ी
AI ने दिखाया अपना जलवा, ऐप स्टोर्स पर आई नई ऐप्स की बाढ़, कमाई भी बढ़ी
दिल्ली NCR
दिल्ली: प्रीत विहार में पार्किंग विवाद के बीच खूनी खेल! युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार
दिल्ली: प्रीत विहार में पार्किंग विवाद के बीच खूनी खेल! युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget