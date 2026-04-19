अमिताभ बच्चन को इस मजबूरी की वजह से तीन भोजपुरी फिल्मों में करना पड़ा काम, अब हुआ खुलासा

बॉलीवुड और साउथ फिल्मों की तरह ही लोग अब भोजपुरी फिल्मों को देखना भी खूब पसंद करते हैं. यहां तक की भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग भी अब विदेशों में ही की जाती हैं.बॉक्स ऑफिस पर भी अब भोजपुरी फिल्में मोटी कमाई करती हुई नजर आती है. इसके अलावा कई बॉलीवुड एक्टर्स भी भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं.

इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन का नाम भी शामलि है. उन्होंने एक-दो नहीं बल्कि तीन भोजपुरी फिल्मों में काम किया है.चलिए जानते हैं बिग बी की भोजपुरी फिल्मों के बारे में..आपको बता दें भोजपुरी फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने काम एक शख्स के कहने पर किया है.

दीपक सावंत ने किया था अमिताभ बच्चन को कास्ट

वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उनके मेकअप मैन दीपक सावंत थे. दीपक सवांत के संग बिग बी की अच्छी दोस्ती थी, ऐसे में वो उनकी रिक्वेस्ट मान गए.आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि दीपक सावंत ने ही अमिताभ बच्चन को भोजपुरी फिल्मों में कास्ट किया था.

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दीपक सावंत के रिक्वेस्ट की अमिताभ बच्चन ने मान रखी और भोजपुरी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए.अमिताभ बच्चन ने जिन तीन भोजपुरी फिल्मों में काम किया उनका नाम गंगा, गंगोत्री और गंगा देवी है.इस फिल्मों में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था.

फिल्म गंगा में अमिताभ बच्चन के संग मनोज तिवारी और रवि किशन ने भी काम किया था.2007 में रिलीज हुई गंगोत्री में अमिताभ बच्चन के संग मनोज तिवारी, हेमा मालिनी, संभावना सेठ और भूमिका चावला जैसे कलाकार नजर आए थे.

अमिताभ बच्चन की तीसरी भोजपुरी फिल्म गंगा देवी 2012 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि जया बच्चन, गुलशन ग्रोवर और दिनेश लाल यादव भी अहम भूमिका में नजर आए थे. हालांकि, इन तीन फिल्मों के बाद अमिताभ बच्चन फिर और किसी भोजपुरी फिल्म में नजर नहीं आए.

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