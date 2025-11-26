हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की इस एक्ट्रेस को कॉलेज में मिला था पहला ब्रेक,फिर बन बैठीं टीवी क्वीन

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की इस एक्ट्रेस को कॉलेज में मिला था पहला ब्रेक,फिर बन बैठीं टीवी क्वीन

' क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इंदू विरानी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली करिश्मा तन्ना किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Nov 2025 04:24 PM (IST)
' क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इंदू विरानी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली करिश्मा तन्ना किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.

करिश्मा तन्ना पिछले कई सालों से छोटे पर्दे से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और खुद के बारे में फैंस को अपडेट देती रहती हैं.

करिश्मा तन्ना टीवी पर अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने के बाद ओटीटी पर अपना हुनर दिखा रही हैं. एक्ट्रेस अब तक कई पॉपुलर वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं.
करिश्मा तन्ना टीवी पर अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने के बाद ओटीटी पर अपना हुनर दिखा रही हैं. एक्ट्रेस अब तक कई पॉपुलर वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं.
करिश्मा तन्ना की करियर जर्नी बेहद ही इंस्पायरिंग रही है. उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी से छोटे पर्दे पर कदम रखा था. हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें कैसे टीवी इंडस्ट्री में काम मिला था.
करिश्मा तन्ना की करियर जर्नी बेहद ही इंस्पायरिंग रही है. उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी से छोटे पर्दे पर कदम रखा था. हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें कैसे टीवी इंडस्ट्री में काम मिला था.
बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में करिश्मा तन्ना ने कहा कि वो कॉलेज जाया करती थीं और एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थीं. उन्हें पता नहीं था कि करियर के लिए क्या चुनें.
बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में करिश्मा तन्ना ने कहा कि वो कॉलेज जाया करती थीं और एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थीं. उन्हें पता नहीं था कि करियर के लिए क्या चुनें.
एक्ट्रेस ने कहा कि काफी कंफ्यूजन के बाद उन्होंने एक्टिंग की राह चुनी. कॉलेज में एक फोटोग्राफी सेक्शन हुआ करता था. उन्हें कुछ स्टूटेंड्स कहा करते थे कि वो फोटोजनिक लगती हैं.
एक्ट्रेस ने कहा कि काफी कंफ्यूजन के बाद उन्होंने एक्टिंग की राह चुनी. कॉलेज में एक फोटोग्राफी सेक्शन हुआ करता था. उन्हें कुछ स्टूटेंड्स कहा करते थे कि वो फोटोजनिक लगती हैं.
कुछ लोगों ने करिश्मा की फोटो क्लिक की और हर जगह बांट दी. एक्ट्रेस ने कहा कि उनके पिता बहुत ज्यादा सख्त थे. उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था.
कुछ लोगों ने करिश्मा की फोटो क्लिक की और हर जगह बांट दी. एक्ट्रेस ने कहा कि उनके पिता बहुत ज्यादा सख्त थे. उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था.
करिश्मा ने कहा कि उसके बाद उन्हें प्रोडक्शन हाउसेस और एजेंसिज से कॉल आने शुरू हो गए. तब एक्ट्रेस को काम मिलना शुरू हुआ और उनके पिता को इस बारे में पता चला.
करिश्मा ने कहा कि उसके बाद उन्हें प्रोडक्शन हाउसेस और एजेंसिज से कॉल आने शुरू हो गए. तब एक्ट्रेस को काम मिलना शुरू हुआ और उनके पिता को इस बारे में पता चला.
करिश्मा ने बताया कि उन्हें बालाजी प्रोडक्शन से भी कॉल आया, जो उस वक्त काफी बड़ा हुआ करता था. अभी भी है. उन्होंने ऑडिशन लिया और वो सेलेक्ट हो गईं, इस तरह उन्हें काम मिल गया.
करिश्मा ने बताया कि उन्हें बालाजी प्रोडक्शन से भी कॉल आया, जो उस वक्त काफी बड़ा हुआ करता था. अभी भी है. उन्होंने ऑडिशन लिया और वो सेलेक्ट हो गईं, इस तरह उन्हें काम मिल गया.
Published at : 26 Nov 2025 04:24 PM (IST)
टेलीविजन फोटो गैलरी

