'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की इस एक्ट्रेस को कॉलेज में मिला था पहला ब्रेक,फिर बन बैठीं टीवी क्वीन
' क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इंदू विरानी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली करिश्मा तन्ना किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.
करिश्मा तन्ना पिछले कई सालों से छोटे पर्दे से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और खुद के बारे में फैंस को अपडेट देती रहती हैं.
Published at : 26 Nov 2025 04:24 PM (IST)
