'उन्होंने हमेशा हौसला बढ़ाया', मदालसा शर्मा ने की ससुर मिथुन चक्रवर्ती की जमकर तारीफ

एक्ट्रेस मदालसा शर्मा ने टीवी के पॉपुलर शो अनुपमा से खूब सुर्खियां बटोरी. शो में 'काव्या' का किरदार निभा कर वो घर-घर में मशहूर हो गई. लेकिन क्या आप जानते हैं की उनकी टीवी में एंट्री कैसे हुई? हाल ही में मदालसा शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके ससुर और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने उन्हें काफी सपोर्ट किया. उन्होंने अपने मिथुन चक्रवर्ती के साथ अपने खास रिश्ते पर भी बात की.

मिथुन चक्रवर्ती के कहने पर मदालसा शर्मा ने किया टीवी में काम

मदालसा शर्मा ने Hautterfly से बातचीत के दौरान बताया कि उनके घर में सभी फेमिनिस्ट हैं. एक्ट्रेस ने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती हमेशा उनके करियर में उनका हौसला बढ़ाते रहे हैं. उन्होंने बताया, 'वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझसे कहा था, 'मिठी', जब भी टीवी का मौका मिले, जरूर करना क्योंकि टेलीविजन की पहुंच बहुत बड़ी होती है. 'अनुपमा' के बाद मुझे जितनी पहचान और फेम मिला, वो मुझे 20–22 फिल्में करने के बाद भी नहीं मिला था.'

मदालसा शर्मा ने आगे बातचीत में बताया कि उनके ससुर मिथुन चक्रवर्ती बिल्कुल भी पारंपरिक सोच में यकीन नहीं रखते. उन्होंने कहा, 'वो इन स्टीरियोटाइप्स में बिल्कुल भरोसा नहीं करते कि एक महिला को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे चलना चाहिए, किस उम्र में शादी करनी चाहिए, कब बच्चे होने चाहिए या शादी के बाद उसे बदल जाना चाहिए. बिलकुल नहीं… वो इससे बिल्कुल अलग हैं.'

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कैसे हुई मिमोह चक्रवर्ती से मुलाकात?

इसके साथ ही एक्ट्रेस ने अपने पति मिमोह चक्रवर्ती के साथ पहली मुलाकात का दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि उनकी पहली मुलाकात उनके रिश्ते शुरू होने से काफी पहले ही हो गई थी, और वो भी उनकी सास के जरिए.

मदालसा ने कहा, 'मैं वेन्यू में एंट्री कर रही थी, तभी मिमोह बाहर निकल रहे थे.' मदालसा शर्मा ने इस किस्से को आगे बढ़ाते हुए बताया कि उनकी और मिमोह चक्रवर्ती की पहली मुलाकात काफी सालों पहले हुई थी, जो उनकी जिंदगी के एक अलग ही फेज जैसा था.

उन्होंने कहा, 'ये बहुत-बहुत साल पहले की बात है, जैसे जिंदगी का एक अलग दौर था.' उस वक्त उनकी मुलाकात बस एक हल्की-फुल्की पहचान तक ही सीमित रही, जहां दोनों ने सिर्फ एक-दूसरे को ग्रीट किया था.

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करीब एक दशक बाद दोनों फिर से कॉनटेक्ट में आए और धीरे-धीरे उनका कनेक्शन गहरा होता चला गया. मदालसा ने कहा, 'उन्होंने दोबारा कॉनटेक्ट किया, जो बहुत ही प्यारा था. मुझे सच में लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूं कि ऐसा हुआ. हमने कभी डेट नहीं किया, ये ज्यादा ऐसा था कि हम शादी करने वाले हैं.'

अपने आप को खुशकिस्मत मानती हैं मदालसा

मदालसा शर्मा ने अपने रिश्ते और करियर को लेकर आभार जताते हुए कहा कि आज वो खुद को बेहद खुशकिस्मत मानती हैं. उन्होंने कहा, 'आज मैं बस अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा करती हूं. ये मेरी जिंदगी में होने वाली सबसे अच्छी चीज है.'