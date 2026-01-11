जय भानुशाली संग तलाक के बाद माही विज ने इस खास दोस्त के लिए जाहिर की फीलिंग, बेटी तारा ने कहा-अब्बा
माही विज ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है,जिसके जरिए उन्होंने अपने खास दोस्त को बर्थडे विश किया है. इतना ही नहीं अपने दोस्त को उन्होंने घर-परिवार तक बताया है.
जय भानुशाली संग तलाक के बाद माही विज सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं. इतना ही नहीं वो ट्रोल्स को भी खूब जवाब दे रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने सबसे करीबी दोस्त नदीम को जन्मदिन विश किया है. ऐसे में एक्ट्रेस ने एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया और साथ ही रेड हार्ट इमोजी से लेकर आई लव यू तक कह दिया.
पोस्ट को शेयर करते हुए माही ने अपना कमेंट सेक्शन तक बंद कर दिया है, जिससे ट्रोल्स या फिर कोई और कुछ कह ना सके. माही विज ने जो फोटो शेयर की है, उसमें वो नदीम को केक खिला रही हैं. फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा,'जिस शख्स को मैंने दिल से चुना उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं.वो शख्स जो मेरे बिना बोले ही मेरी बातें सुन लेता है, जो मेरा साथ इसलिए नहीं देता क्योंकि उसे देना है, बल्कि इसलिए देता है क्योंकि वो देना चाहता है.तुम मेरा परिवार हो. तुम्हारे पास मैं सुरक्षित महसूस करती हूं. मेरे हमेशा के साथी हो. तुम सिर्फ मेरे सबसे अच्छे दोस्त ही नहीं, बल्कि मेरा सहारा, मेरी ताकत, मेरा घर हो.'
नदीम और माही एक हैं
माही ने पोस्ट में आगे लिखा,'तुम्हारे साथ मैं जैसे रहना चाहूं, वैसे रह सकती हूं. फिर चाहे दुखी हूं, खुश हूं, इमोशनल हूं या फिर अधूरी. तुम मुझे हर तरह से अपना लेते हो. मैं प्यार महसूस करती हूं. हां कभी-कभी हम एक-दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं. लड़ते हैं.कभी-कभी हम कई दिनों तक बात नहीं करते. लेकिन चुप्पी चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, वो हमेशा एक ही जगह आकर खत्म होती है-हम दोनों के बीच में.क्योंकि हम दोनों ये बात जानते हैं कि नदीम और माही एक हैं.'
एक्ट्रेस ने पोस्ट में आगे लिखा,'हमारी आत्माएं एक-दूसरे से इस कदर जुड़ी हैं जिनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. जीवन हमेशा आसान नहीं रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ होने से सब कुछ हल्का, सब मजबूत, सब कुछ बेहतर हो जाता है. जब मैं कमजोर होती हूं, तुम मेरा हाथ थाम लेते हो, जब मैं खुद पर भरोसा करना भूल जाती हूं, तुम मुझ पर विश्वास करते हो और तुम मुझे ऐसे प्यार करते हो जिससे मेरे वो हिस्से भी ठीक हो जाते हैं जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि वो टूटे हुए हैं. आई लव यू नदीम, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम कौन हो.बल्कि इसलिए कि तुम मुझे कैसा महसूस कराते हो. तुम मेरे साथ कैसे खड़े रहते हो, तुम मेरे दिल हो,मेरा घर हो, मेरा परिवार हो. आज और हमेशा.'
तारा ने शेयर किया पोस्ट
माही के अलावा उनकी बेटी तारा ने भी नदीम के बर्थडे के मौके पर प्यारा सा पोस्ट शेयर किया है. नदीम के संग कई तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में तारा ने लिखा-Happy Birthday My Abba.
