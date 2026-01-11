'बा बहू और बेबी' से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली बेनाफ दादाचंदजी इन दिनों लाइमलाइट में बनी हुई हैं.जल्द ही वो टीवी पर वापसी कर रही हैं. इस बार वो एक नए अंदाज में दिखाई देंगी. बेनाफ अपने चाइनीज पति नॉर्मन हुओ के संग 'मास्टरशेफ इंडिया' के जोड़ी स्पेशल सीजन में दिखाई देंगी.

जोड़ी स्पेशल सीजन में कपल एक साथ किचन में दिखाई देंगे.साथ ही वो अपनी कुकिंग स्किल्स और पर्सनल लाइफ से जुड़ी कहानियों को भी शेयर करेंगे.बेनाफ ने टीवी पर वापसी के बारे में बात करते हुए कहा,'मास्टरशेफ इंडिया के जरिए टीवी पर वापस बहुत खास महसूस हो रहा है.

खाने को लेकर बेनाफ ने कही ये बात

इस बार, मैं कोई किरदार नहीं निभा रही हूं.मैं बस खुद जैसी हूं. मैं नॉर्मन के साथ खाना बनाउंगी.मैं दोनों की संस्कृतियों और फ्लेवर्स को एक साथ लाउंगी.ये सब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर करूंगी जिसे भारत पसंद करता है.ये सफर यादगार होगा.'सोनी लिव के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल ने अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो को शेयर किया है, जिसमें बेनाफ और उनके पति 'मास्टरशेफ इंडिया' के किचन में एंट्री करते दिख रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Sony LIV (@sonylivindia)

2019 में चाइनीज बॉयफ्रेंड संग की थी शादी

दोनों अपना परिचय देते हैं और अपने बारे में बताते हैं. इसके बाद एक डिश भी बनाते हैं. मास्टरशेफ के इस नए सीजन में विकास खन्ना, कुणाल कपूर और रणवीर बरार जज के तौर पर नजर आ आएंगे. बता दें बेनाफ दादाचंजजी ने 2019 में चाइनीज बॉयफ्रेंड नॉर्मन हुओ संग शादी की थी.

शादी से पहले कपल ने 9 साल तक एक-दूसरे को डेट किया था.बता दें बेनाफ के पति नॉर्मन हुओ एक पॉपुलर शेफ हैं. उनका खुद का एक रेस्टोरेंट भी है. आपको बता दें बेनाफ दादाचंदजी बचपन से ही एक्टिंग कर रही हैं. वो नजराना और चाइना गेट जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी है. फिर बड़े होने के बाद उन्होंने सीरियल में काम किया. बेनाफ का शो बा बहू और बेबी छह सालों तक चला था.

ये भी पढ़ें:-नुपुर सेनन-स्टेबिन बेन की शादी, दिशा-मौनी ने लगाया ग्लैमर का तड़का, कृति सेनन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड की फोटो वायरल