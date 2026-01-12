हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'तुम लोगों पर थू..'नदीम संग लिंकअप की खबरों पर फूटा माही विज का गुस्सा, बेटी के अब्बा बोलने पर कही ये बात

माही विज ने जबसे जय भानुशाली संग तलाक की घोषणा की है, तबसे वो लाइमलाइट में बनी हुई हैं. हाल ही में उन्होंने अपने दोस्त नदीम कुरैशी बर्थडे पर पोस्ट शेयर किया था, जिसके बाद काफी हंगामा मच गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 Jan 2026 09:05 AM (IST)
टीवी के पॉपुलर कपल में से एक माने जाने वाले माही विज और जय भानुशाली ने अपनी 14 साल की शादी को खत्म कर लिया है. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इन्होंने अलग होने की जानकारी दी.जय और माही ने जॉइंट स्टेटमेंट शेयर करते हुए बताया था कि दोनों ने तलाक ले लिया है. लेकिन, अपने बच्चों की परवरिश वो मिलकर ही करेंगे.

इन दोनों के तलाक की खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया. अब हाल ही में माही ने अपने खास दोस्त नदीं कुरैशी को बर्थडे विश किया और उन्हें अपना प्यार बताया.एक्च्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने नदीम को दिल से चुना है.माही ने जैसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया, वैसे ही लोगों ने उनके और नदीम के रिश्ते के बारे में तरह-तरह की बातें करनी शुरू कर दी.

अब हाल ही में माही ने उन लोगों को खूब खरीखोटी सुनाई है, जिन्होंने उनके और नदीम के रिश्ते को लेकर गलत बातें की थीं.अपने इंस्टाग्राम पर माही विज ने एक वाडियो शेयर किया, जिसमें वो लोगों की क्लास लगाती हुई दिखाई दीं.

माही का फूटा गुस्सा

वीडियो में माही ने कहा,'तो, सबने मुझसे कहा कि इस बारे में बात मत करो, इसे इग्नोर करो और जो लोग इन चीजों के बारे में जानते हैं, मीडिया जो कर रहा है, उस पर बहुत अजीब लग रहा है. सिर्फ इसलिए कि हमने एक-दूसरे के साथ बहुत इज्जत से तलाक लिया है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसे पचा पा रहे हैं.आप लोगों को कंट्रोवर्सी चाहिए, आप लोगों को गंदगी चाहिए.ये सब कैसे हुआ?तो,नदीम, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और हमेशा मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहेगा. मैं 6 साल से उसके लिए पोस्ट डाल रही हूं.और 6 साल से तारा उसे अब्बा कह रही है. जय और मेरा फैसला था कि वो नदीं को अब्बा कहेगी. अब्बा शब्द को आपने इतना गंदा बना दिया है.एक इंसान किसी चीज से गुजर रहा है. आप लोगों को कर्मा का डर नहीं है. आप लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, आप पर शर्म आती है,आप लोगों पर थूकती हूं.'

 
 
 
 
 
वीडियो में माही ने आगे कहा,'मैं तुम लोगों पर थूकती हूं कि तुम मेरे और नदीम के बारे में ऐसी बकवास बातें लिख रहे हो, जो सिर्फ मेरी जिंदगी में ही नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए गॉडफादर है.तुम किसी के बारे में इतने बुरे लेवल तक जा सकते हो. क्या तुम अपने बेस्ट्र फ्रेंड्स को आई लव यू नहीं कहते?क्या तुम अपने भाई को आई लव यू नहीं कहते?क्या तुम अपनी बहन को आई लव यू नहीं कहते?या जो कमेंट्स मैं पढ़ रही हूं. उनमें से आधे फेक फॉलोवर्स हैं.मुझे नहीं पता कि ये सब कौन कर रहा है. इस चीज को और खराब करने की कोशिश कर रहा है.मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी. तुम लोग बकवास हो. तुम पर शर्म आती है.'

माही ने कहा-तुम्हारे लिए नरक दूर नहीं

एक्ट्रेस ने आगे कहा,'तुम लोग जो भी गंदगी फैला रहे हो, कर्म तुम्हारे सामने आएगा.कर्म सबके सामने आता है. लेकिन ये तुम्हारे सामने आएगा और यहां सबको भुगतना पड़ता है.सुबस से अब तक, मैं जो कुछ भी झेल रही हूं, अगर मैं इन सब चीजों को देखूं, जय का सबसे अच्छा दोस्त है.जय उसे पूरे दिल से प्यार करता है. वो हमारे पूरे ग्रुप का हिस्सा है और वो हमेशा यहीं रहेगा. मुझे नहीं पता कि कौन सा नेटवर्थ यह करने की कोशिश कर रहा है और जो कोई भी ये कर रहा है,तुम्हारे लिए नरक दूर नहीं है, सच में.तुम पर शर्म आती है. ऐसा बातें लिखने के लिए. ऐस बातें कहने के लिए.एक पवित्र रिश्ते के बारे में. किसी ऐसे इंसान के बारे में जो मेरा दिल है. मेरी आत्मा है. जो मेरा सब कुछ है. वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है.'

Published at : 12 Jan 2026 09:01 AM (IST)
