स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है. मेकर्स ने हाल ही में शो में 6 साल का लीप दिखाया था. लीप के बाद शो की कहानी और भी ज्यादा इंट्रेस्टिंग होती जा रही है. तुलसी और मिहिर फिर से एक-दूसरे के साथ आ चुके हैं.

बेशक अपने रिश्ते के लिए अपने घर, परिवार और बच्चों के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है.तुलसी और मिहिर पूरे परिवार के संग एक शादी में पहुंचे हैं. इस दौरान उनके संग नॉयना भी गई है. वहां, जाकर तुलसी और मिहिर को एक साथ रहना पड़ रहा है. ऐसे में नॉयना के कलेजे पर सांप लोट रहा है.

तुलसी के सामने आएगा रणविजय का सच

तुलसी को पहले ही पता चल चुका है कि ऋतिक के संग मिताली अच्छा व्यवहार नहीं करती है. उसी के लूजर बोलने की वजह से ऋतिक ने सुसाइड तक करने की कोशिश की थी.वहीं, अब तुलसी के सामने एक और नया राज सामने आ रहा है.दरअसल, तुलसी को पता चल चुका है कि परी के संग कुछ तो ठीक नहीं है.

उसके बाद वो परी से पूछती है कि सबकुछ ठीक है ना. ऐसे में परी इमोशनल हो जाती है और वो तुलसी के गले लगकर रोने लगती है. अपनी मां को परी सॉरी बोलती है. इतना ही नहीं वो ये भी कहती है कि रणविजय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. अपनी मां से परी कहती है कि आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की.

रणविजय को किसी से प्यार नहीं है, ना मुझसे और ना मेरी बेटी से. उसे सिर्फ पैसों से प्यार है.उसने पैसों के लिए शादी की थी. वो मुझे बहुत मारता-पीटता है. मैं किसी से कुछ नहीं कहती क्योंकि गलती मेरी थी. परी की हालत देख तुलसी फैसला लेती है कि वो कैसे भी अपनी बेटी की शादी को तोड़कर ही रहेगी.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: प्रार्थना के बच्चे को छीनेंगे गौतम और माही, राही देगी अपनी मां अनुपमा को धोखा