साउथ फिल्में छोड़ क्यों बॉलीवुड में आईं मदालसा शर्मा? एक्ट्रेस ने खुद बताई वजह

मदालसा शर्मा ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपने कुछ अनुभवों के बाद बॉलीवुड और टीवी की ओर रुख किया. उन्होंने अनुपमा में अपने एक्टिंग से फैंस का दिल जीता और हाल ही में द बंगाल फाइल्स में भी नजर आईं. पिंकविला से बातचीत में उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने साउथ फिल्मों से दूरी बनाई और हिंदी फिल्मों पर ध्यान दिया.

मदालसा ने बताया क्यों छोड़ी साउथ की फिल्म इंडस्ट्री

जब मदालसा से पूछा गया कि उन्होंने साउथ इंडस्ट्री क्यों छोड़ी, तो उन्होंने खुलासा किया कि वहां उन्हें कुछ ऐसे अनुभव हुए जो उनके लिए असहज थे. उन्होंने कहा, "कुछ पल मेरे लिए अच्छे नहीं थे और मुझे लगा कि मैं उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकती."

यह पूछे जाने पर कि वह किस रास्ते की ओर इशारा कर रही हैं, अनुपमा एक्ट्रेस ने कहा, "कास्टिंग काउच और वो सब. मुझे लगता है कि यह हर जगह है." उन्होंने आगे कहा, "मुझे साउथ में थोड़ी निराशा हुई थी. कोई अनुभव नहीं, लेकिन एक बातचीत ने मुझे असहज कर दिया था. मुझे याद नहीं (बातचीत का जिक्र करते हुए), मैं 17 साल की थी. कुछ साल हो गए हैं. लेकिन, मुझे याद है कि मुझे असहज महसूस हुआ और मैं बस बाहर चली गई, और मैंने खुद से कहा, चलो अब बॉम्बे वापस चलते हैं."

महत्वाकांक्षा हावी नहीं होने देती

एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें अपनी इच्छाओं और उनकी कीमत का पूरा पता है. उनका मानना है कि हर किसी का लक्ष्य होता है, लेकिन महत्वाकांक्षा इतनी नहीं कि वह खुद पर हावी हो जाए. इसलिए उनके फैसले हमेशा सोच-समझकर और स्पष्टता के साथ लिए जाते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Pinkvilla Telly (@pinkvillatelly)

मदालसा शर्मा का फिल्मी सफर

मदालसा शर्मा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2009 में तेलुगु फिल्म फिटिंग मास्टर से की थी. इसके बाद उन्होंने शौर्य, आलस्याम अमृतम, थम्बिकु इंधा ऊरु, मेम वयासुकु वाचम, पथयेरम कोडी, डोव, सुपर 2 जैसी कई साउथ फिल्मों में अहम रोल निभाईं. उन्होंने बॉलीवुड में भी कदम रखा और राजश्री प्रोडक्शंस की सम्राट एंड कंपनी में नजर आईं.