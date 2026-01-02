रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में पिछले कई दिनों से वरुण और भारती की शादी का ट्रैक दिखाया जा रहा है. हालांकि, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि अनुपमा सीरियल में कोई शादी हो और उसमें बवाल ना हो.

ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिल रहा है. मालूम हो रजनी ने वरुण और भारती की शादी का फैसला इसलिए लिया है कि वो चॉल के पेपर्स पर अनुपमा से साइन करवा सके. अब वो पेपर्स पर साइन करवाने में कामयाब भी हो चुकी है. हालांकि, अनुपमा को अभी रजनी की सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता है.

दूसरी तरफ ऑडिशन देने गई ईशानी गलत धंधा करने वाले लोगों के बीच फंस जाती है. उसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है. डर की वजह से ईशानी जब अनुपमा और पाखी को फोन करती है, तो कोई भी फोन नहीं उठाता. उसके बाद ईशानी जस्सी के पास फोन करती है.

मीडिया के लोग चॉल में करते हैं तमाशा

जस्सी भागकर जेल जाती है. लेकिन, वहां उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है. पुलिस अनुपमा के चॉल में आकर उसे इस बारे में बताती है. रजनी के साथ जाकर अनुपमा दोनों को बचाकर लाती है. लेकिन, चॉल में लोग और मीडिया वाले खूब तमाशा कर रहे होते हैं.

अनुपमा पर भी जिस्म फरोशी का बिजनेस चलाने का आरोप लगता है. वहीं, अनुपमा से लोग कहते हैं कि वो ईशानी और जस्सी को चॉल से निकाल दे. लेकिन, वो सबसे दोनों के लिए लड़ाई करती है. इस बीच कुछ औरतें चप्पल भी चला देती हैं. लेकिन, गुस्से में अनुपमा उन्हें करारा जवाब देती हैं.

दूसरी तरफ माही एक बार फिर से परिवारवालों को भड़काती हुई नजर आती है.वो पूरे परिवार को अनुपमा का वीडियो दिखा रही होती है, जिसे देख वसुंधरा खुश होती है. वहीं, दूसरी तरफ प्रेम अनुपमा के लिए लड़ाई लड़ रहा होता है. वहीं, गौतम भी पराग को जमकर ब्लैकमेल कर रहा होता है. वहीं, राही को प्रेरणा अपनी मां रजनी की सच्चाई बताती है.

