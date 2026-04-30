KSBKBT 2:रियांश की एंट्री से बढ़ा ड्रामा, नंदिनी को करण ने बताया सच, आएगा ये बड़ा ट्विस्ट

स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी दिन प्रतिदिन मजेदार होती जा रही है. यही वजह है कि टीआरपी लिस्ट में भी ये शो पिछले काफी दिनों से नंबर वन की पोजीशन पर राज कर रहा है. हाल में मेकर्स ने शो में अंश के बेटे रियांश की एंट्री करवाई है, जिसके बाद कहानी और भी ज्यादा मजेदार हो चुकी है.

शो के लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला की तुलसी के कहने पर करण अपनी सारी सच्चाई नंदिनी को बता देता है. वो कहता है कि नियती और रियांश के लिए वो सिर्फ एक गार्जियन है. पहले तो नंदिनी उसकी बातों को मानने से इंकार कर देती है. क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि करण अपने अफेयर को छिपाना चाहता है, इस वजह से अंश का नाम ले रहा है.

करण की बातों को सुन नंदिनी काफी गुस्सा हो जाती है. वो कहने लगती है कि अपनी हरकतें छिपाने के लिए उसके पास्ट का यूज ना करे. नंदिनी को गुस्से में देख तुलसी उसे समझाती है. तुलसी कहती है कि उसने रियांश को देखा है. वो हूबहू अंश की तरह है. तुलसी की बातों को सुन नंदिनी को अपना पास्ट याद आने लगता है.

ये भी पढ़ें:-Friday Theatre Release 1st May: शुक्रवार को थिएटर्स में एंटरटेनमेंट का तूफान, रिलीज हो रही 'एक दिन' से 'राजा शिवाजी' तक, कई नई फिल्में

क्योंकि सास भी कभी बहू थी के पहले सीजन में अंश की वजह से नंदिनी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. ऐसे में नंदिनी एक बार फिर से वही पुरानी बातें सोचने लगती है. तुलसी उससे कहती है कि वो जानती थी कि इस बारे में जानकर उसे काफी बुरा लगेगा. लेकिन, उसके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी था.

दूसरी तरफ वैष्णवी से रियांश टकरा जाता है. वहीं, इधर पार्थ भी अपने प्यार का इजहार वैष्णवी से कर देता है. अपकमिंग एपिसोड में विरानी परिवार के लोगों का सामना नियति और रियांश से होने वाला है. दरअसल, विरानी परिवार के सभी लोग और रियांश अपनी मां के साथ एक ही रेस्टोरेंट में खाना खाने जाने वाले हैं.

ये भी पढ़ें:-10 करोड़ लौटाएंगे रणवीर सिंह, Don 3 का साइनिंग अमाउंट वापस कर फरहान अख्तर संग खत्म करेंगे विवाद