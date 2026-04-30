KSBKBT 2:रियांश की एंट्री से बढ़ा ड्रामा, नंदिनी को करण ने बताया सच, आएगा ये बड़ा ट्विस्ट

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: रियांश की एंट्री से शो में बढ़ा ड्रामा, नंदिनी को करण ने बताया सच, आएगा ये बड़ा ट्विस्ट

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: रियांश की एंट्री से शो में बढ़ा ड्रामा, नंदिनी को करण ने बताया सच, आएगा ये बड़ा ट्विस्ट

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आए दिन कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से शो की कहानी और मजेदार होती जा रही है. शो में इन दिनों अंश के बेटे का ट्रैक देखने को मिल रहा है.

By : अनुराधा राज | Updated at : 30 Apr 2026 05:02 PM (IST)
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स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी दिन प्रतिदिन मजेदार होती जा रही है. यही वजह है कि टीआरपी लिस्ट में भी ये शो पिछले काफी दिनों से नंबर वन की पोजीशन पर राज कर रहा है. हाल में मेकर्स ने शो में अंश के बेटे रियांश की एंट्री करवाई है, जिसके बाद कहानी और भी ज्यादा मजेदार हो चुकी है.

शो के लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला की तुलसी के कहने पर करण अपनी सारी सच्चाई नंदिनी को बता देता है. वो कहता है कि नियती और रियांश के लिए वो सिर्फ एक गार्जियन है. पहले तो नंदिनी उसकी बातों को मानने से इंकार कर देती है. क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि करण अपने अफेयर को छिपाना चाहता है, इस वजह से अंश का नाम ले रहा है.

करण की बातों को सुन नंदिनी काफी गुस्सा हो जाती है. वो कहने लगती है कि अपनी हरकतें छिपाने के लिए उसके पास्ट का यूज ना करे. नंदिनी को गुस्से में देख तुलसी उसे समझाती है. तुलसी कहती है कि उसने रियांश को देखा है. वो हूबहू अंश की तरह है. तुलसी की बातों को सुन नंदिनी को अपना पास्ट याद आने लगता है.

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क्योंकि सास भी कभी बहू थी के पहले सीजन में अंश की वजह से नंदिनी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. ऐसे में नंदिनी एक बार फिर से वही पुरानी बातें सोचने लगती है. तुलसी उससे कहती है कि वो जानती थी कि इस बारे में जानकर उसे काफी बुरा लगेगा. लेकिन, उसके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी था.

दूसरी तरफ वैष्णवी से रियांश टकरा जाता है. वहीं, इधर पार्थ भी अपने प्यार का इजहार वैष्णवी से कर देता है. अपकमिंग एपिसोड में विरानी परिवार के लोगों का सामना नियति और रियांश से होने वाला है. दरअसल, विरानी परिवार के सभी लोग और रियांश अपनी मां के साथ एक ही रेस्टोरेंट में खाना खाने जाने वाले हैं.

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 30 Apr 2026 05:02 PM (IST)
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Smirti Irani Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2
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