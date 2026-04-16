'बैटलग्राउंड 2' में खेसारी लाल यादव की एंट्री, अभिषेक मल्हान ने कहा-'ये पलंग पर चढ़कर कमर...'

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बैटलग्राउंड 2' में हुई खेसारी लाल यादव की एंट्री, यूट्यूबर अभिषेक मल्हान ने कहा-'ये पलंग पर चढ़कर कमर लचकाने का शो नहीं..'

'बैटलग्राउंड 2' में हुई खेसारी लाल यादव की एंट्री, यूट्यूबर अभिषेक मल्हान ने कहा-'ये पलंग पर चढ़कर कमर लचकाने का शो नहीं..'

बैटलग्राउंड 2 का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है. प्रोमो में खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है. इस शो में चार टीमें होंगी जिसमें 16 कंटेस्टेंट्स शारीरिक और मानसिक तौर पर कई चुनौतियों का सामना करने वाले हैं.

By : अनुराधा राज | Updated at : 16 Apr 2026 10:58 AM (IST)
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बैटलग्राउंड 2 के मेकर्स ने हाल ही में नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें रिवील कर दिया गया है कि चार टीमों के मालिक कौन-कौन हैं. इस रिएलिटी शो में हरियाणा बुल्स को संभालते हुए दिखेंगे खेसारी लाल यादव, दिल्ली डोमिनेटर्स टीम को संभालते दिखेंगे अभिषेक मल्हान, यूपी दबंग को संभालते दिखेंगे राहुल चौधरी और मुंबई स्ट्राइकर्स की मालकिन होंगी प्रियंका चाहर चौधरी.

वहीं, एक बार फिर से शिखर धवन इन चारों टीम की कमान संभालते हुए दिखाई देंगे. इस शो में कुल 16 कंटेस्टेंट्स नजर आने वाले हैं, जो हर दिन दिए हुए टास्कों को कंप्लीट करेंगे.बता दें इस में एक फीमेल कंटेस्टेंट और एक मेल कंटेस्टेंट अंत में विनर बनेंगे और उन्हें अल्टीमेट फिटनेस स्टार का खिताब मिलेगा.

शो के प्रोमो में देखने को मिल रहा है कि चारों टीम के मालिक एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं. मालूम हो सीजन 1 के विनर थे अभिषेक मल्हान अब वो इस शो में एक टीम को संभालते हुए दिखाई देने वाले हैं.

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खेसारी ने कसा अभिषेक मल्हान पर तंज

खेसारी लाल यादव प्रोमो में कहते हुए नजर आए,'माहौल भी बढ़िया है, खिलाड़ी भी बढ़िया है. लेकिन ये मेंटोर कहां से उठा लाए.ये सीरियस बेटल ग्राउंड है, यहां कैमरा लेकर हैलो गाईज बोलने का शो थोड़ी है.'

 
 
 
 
 
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इस पर अभिषेक मल्हान कमेंट करते हुए कहते हैं,'कहने को तो हम भी कह सकते हैं कि ये शो पलंग पर चढ़कर कमर लचकाने का गेम नहीं है.इनसे बोलो ये नए-नए आए हैं, थोड़ा चिल करें.'

इस पर प्रियंका चाहर चौधरी कहती हैं,'नए-नए आए हैं थोड़ा चिल करो, मॉय फुट..ये ऐसे इंसान है पहले तो मजाक उड़ाओ और फिर कोई कुछ बोले तो ट्रिगर हो जाए. वहीं, राहुल चौधरी कहते हैं कि माना प्रियंका इच्छाधारी नागिन है इसका मतलब क्या है कि जो भी इच्छा होगी वो बोलेगी. वहीं, शिखर धवन कहते हैं कि जो मिट्टी से जुड़ा होगा मेडल वही लेकर जाएगा.

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 16 Apr 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
Shikhar Dhawan Abhishek Malhan KHESARI LAL YADAV Battleground 2
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