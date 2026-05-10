हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनबर्फीली वादियों में अर्चना पूरन के बेटे ने गर्लफ्रेंड योगिता संग बिताए खूबसूरत पल, शेयर की रोमांटिक फोटोज

बर्फीली वादियों में अर्चना पूरन के बेटे ने गर्लफ्रेंड योगिता संग बिताए खूबसूरत पल, शेयर की रोमांटिक फोटोज

एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन सेठी और योगिता बिहानी इन दिनों एक दूसरे संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. ये कपल कश्मीर में वेकेशन एंजॉय कर रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 May 2026 02:23 PM (IST)
एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन सेठी और योगिता बिहानी इन दिनों एक दूसरे संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. ये कपल कश्मीर में वेकेशन एंजॉय कर रहा है.

एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन सेठी एक्ट्रेस योगिता को डेट कर रहे है. दोनों अक्सर अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में रहते है. ये कपल इन दिनों दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है. हाल ही में योगिता ने सोशल मीडिया वेकेशन की कई फोटोज शेयर की है.

1/7
योगिता ने अपने बॉयफ्रेंड आर्यमन के साथ इंस्टाग्राम पर वेकेशन की कई फोटोज शेयर की है. साथ में ये दोनों की पहली ट्रिप है.
योगिता ने अपने बॉयफ्रेंड आर्यमन के साथ इंस्टाग्राम पर वेकेशन की कई फोटोज शेयर की है. साथ में ये दोनों की पहली ट्रिप है.
2/7
शेयर की गई तस्वीरों में योगिता और आर्यमन एक बर्फीली वादियों में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे है.
शेयर की गई तस्वीरों में योगिता और आर्यमन एक बर्फीली वादियों में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे है.
Published at : 10 May 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Yogita Bihani Aaryamann Sethi

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
8.2 IMDb रेटिंग वाली वो फिल्म, जिसने थलापति विजय को बनाया 'मास हीरो', तृषा कृष्णन संग हिट हुई थी जोड़ी
8.2 IMDb रेटिंग वाली फिल्म, जिसने थलापति विजय को बनाया 'मास हीरो', तृषा कृष्णन संग हिट हुई थी जोड़ी
मनोरंजन
‘रात 10 बजे तक घर आना पड़ता था’, मां के सख्त नियमों से परेशान थे ताहा शाह बदुशा
‘रात 10 बजे तक घर आना पड़ता था’, मां के सख्त नियमों से परेशान थे ताहा शाह बदुशा
मनोरंजन
Mothers Day 2026 live: सनी देओल ने मां संग बिताए पलों की झलक की शेयर, संजय दत्त ने दिखाए अनसीन पल, मदर्स डे पर एक्टर्स ने शेयर की पोस्ट
सनी देओल ने मां संग बिताए पलों की झलक की शेयर, संजय दत्त ने दिखाए अनसीन पल, मदर्स डे पर एक्टर्स ने शेयर की पोस्ट
मनोरंजन
भागकर की शादी, फिर 24 साल बाद टूटा रिश्ता, अब पार्टी में एक्स वाइफ संग साथ दिखे सोहेल खान
भागकर की शादी, फिर 24 साल बाद टूटा रिश्ता, अब पार्टी में एक्स वाइफ संग साथ दिखे सोहेल खान
Advertisement

वीडियोज

Thalapathy Vijay Oath Ceremony: शपथ के बाद विजय सरकार के पहले फैसलों पर सबकी नजर | Breaking
UP Cabinet Expansion News: UP राजनीति में बड़ा संकेत | BJP | CM Yogi
Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
ईरान-जंग के बाद बदलती दुनिया: होर्मुज से उठी आग ने ग्लोबल सियासत का नक्शा बदल दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamil Nadu CM Vijay Oath: 'राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं', जब राहुल गांधी से मीटिंग के बाद विजय ने खारिज की थीं अफवाहें
'राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं', जब राहुल गांधी से मीटिंग के बाद विजय ने खारिज की थीं अफवाहें
जम्मू और कश्मीर
बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना बोले- 'कांग्रेस की राजनीति लटकाना, अटकाना और मटकाना वाली रही'
बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना बोले- 'कांग्रेस की राजनीति लटकाना, अटकाना और मटकाना वाली रही'
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
आईपीएल 2026
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
इंडिया
Tamil Nadu CM Vijay Oath: राहुल गांधी से लेकर अन्नामलाई तक... विजय के शपथग्रहण समारोह में विपक्ष के कौन बड़े नेता हुए शामिल?
राहुल गांधी से लेकर अन्नामलाई तक... विजय के शपथग्रहण समारोह में विपक्ष के कौन बड़े नेता हुए शामिल?
यूटिलिटी
WFH Jobs News: 62 लाख वाले की गूगल जॉब, 36 लाख वाले शख्स का है वर्क फ्रॉम होम, दोनों में से कौन करता है ज्यादा बचत?
62 लाख वाले की गूगल जॉब, 36 लाख वाले शख्स का है वर्क फ्रॉम होम, दोनों में से कौन करता है ज्यादा बचत?
हेल्थ
Hantavirus: नॉर्मल बुखार को मेडिकल इमरजेंसी बना सकता है हंतावायरस, रूह कंपा देगी डॉक्टर की यह चेतावनी
नॉर्मल बुखार को मेडिकल इमरजेंसी बना सकता है हंतावायरस, रूह कंपा देगी डॉक्टर की यह चेतावनी
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget