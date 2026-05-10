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बर्फीली वादियों में अर्चना पूरन के बेटे ने गर्लफ्रेंड योगिता संग बिताए खूबसूरत पल, शेयर की रोमांटिक फोटोज
एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन सेठी और योगिता बिहानी इन दिनों एक दूसरे संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. ये कपल कश्मीर में वेकेशन एंजॉय कर रहा है.
एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन सेठी एक्ट्रेस योगिता को डेट कर रहे है. दोनों अक्सर अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में रहते है. ये कपल इन दिनों दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है. हाल ही में योगिता ने सोशल मीडिया वेकेशन की कई फोटोज शेयर की है.
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Published at : 10 May 2026 02:23 PM (IST)
Tags :Yogita Bihani Aaryamann Sethi
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