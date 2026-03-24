हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनकरण कुंद्रा के पोस्ट ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल, तेजस्वी प्रकाश संग जोड़ा जा रहा कनेक्शन

करण कुंद्रा के पोस्ट ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल, तेजस्वी प्रकाश संग जोड़ा जा रहा कनेक्शन

Karan Kundrra Post: टीवी एक्टर करण कुंद्रा का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. एक्स पर इस पोस्ट को फैंस उनकी गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश से जोड़कर देख रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Mar 2026 08:06 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

टीवी एक्टर करण कुंद्रा इन दिनों अपने एक पोस्ट को लेकर चर्चा में है. हाल ही में करण ने एक्स पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है, जिसने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है. टीवी और फिल्म जगत में किसी भी कलाकार का सोशल मीडिया पोस्ट दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है. करण के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनके इस छोटे से पोस्ट ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी और लोग इसके पीछे की वजह जानने के लिए तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं. 

करण के पोस्ट ने मचाई हलचल 

करण ने एक्स पर 'RR' लिखकर पोस्ट किया, जिसके साथ इमोजी भी लगाए गए है. साथ ही उन्होंने कमेंट में किसी का रिप्लाई करते हुए लिखा, 'एंबेरेसमेंट है.' हालांकि फैंस ये समझ नहीं पा रहे कि इसका मतलब क्या है. साथ ही इसे उनकी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

इसके अलावा यह मामला उनके शो स्प्लिट्सविला X6 के एक एपिसोड से जुड़ा माना जा रहा है. शो में एक एंटरटेनमेंट टास्क के दौरान करण ने एक कपल की तारीफ करते हुए कहा कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां लोग सिर्फ पार्टनर ही नहीं, बल्कि अच्छे दोस्त भी होते हैं और हर पल को खुलकर जीते हैं. ऐसे रिश्ते देखकर उन्हें कभी-कभी लगता है कि काश उनका रिश्ता भी ऐसा ही होता. 

करण कुंद्रा के पोस्ट ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल, तेजस्वी प्रकाश संग जोड़ा जा रहा कनेक्शन

तेजस्वी संग जुड़ रहा मामला 

इसके बाद उनकी को-होस्ट सनी लियोनी ने मजाकिया अंदाज में तेजस्वी का इशारा करते हुए कहा, 'चुप रहो, वो देख रही है.' फिर क्या था, सोशल मीडिया पर आते ही इसने अलग ही चर्चा छेड़ दी. इसके बाद करण का क्रिप्टिक पोस्ट सामने आया, जिससे फैंस ने दोनों बातों को जोड़ना शुरू कर दिया. कमेंट सेक्शन में कई लोग तेजस्वी को टैग कर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

बता दें, करण और तेजस्वी की जोड़ी टीवी की पॉपुलर जोड़ियों में से एक मानी जाती है. हाल ही में तेजस्वी भी स्प्लिट्सविला X6 के एक एपिसोड में नजर आई थी, जहां दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया. इसके अलावा करण और तेजस्वी इन दिनों लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 में भी नजर आ रहे हैं और लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. 

और पढ़ें
Published at : 24 Mar 2026 08:06 PM (IST)
Tags :
Tejasswi Prakash Karan Kundrra Splitsvilla X6
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
करण कुंद्रा के पोस्ट ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल, तेजस्वी प्रकाश संग जोड़ा जा रहा कनेक्शन
करण कुंद्रा के पोस्ट ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल, तेजस्वी प्रकाश संग जोड़ा जा रहा कनेक्शन
टेलीविजन
'धुरंधर 2' में सौम्या टंडन को खली अक्षय खन्ना की कमी, बोलीं- 'मैंने उन्हें काफी मिस किया, क्योंकि वो..'
'धुरंधर 2' में सौम्या टंडन को खली अक्षय खन्ना की कमी, बोलीं- 'मैंने उन्हें काफी मिस किया..'
टेलीविजन
जन्नत जुबैर संग लाफ्टर शेफ में समर्थ जुरेल ने की गंदी हरकत? भड़के लोगों ने चैनल को सुनाई खरी-खोटी
जन्नत जुबैर संग लाफ्टर शेफ में समर्थ जुरेल ने की गंदी हरकत? भड़के लोगों ने सुनाई खरी-खोटी
टेलीविजन
'नागिन 7' के AI विवाद पर आया एकता कपूर का रिएक्शन, बोली- मुझे नफरत मिली
'नागिन 7' के AI विवाद पर आया एकता कपूर का रिएक्शन, बोली- मुझे नफरत मिली
Advertisement

वीडियोज

Lamborghini Urus SE India review 2026 | Auto Live #urus #lamborghini
Renault Kiger : 10,000 Plus km Ownership Review | Auto Live
Mahindra XEV 9S vs Kia Carens Clavis EV | Best 7 Seater EV? | Comparison | Auto Live
Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-US Iran War Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
महाराष्ट्र
Maharashtra: 'आपसे फिर मिलने की चाह...', विधान परिषद से उद्धव ठाकरे की विदाई पर बोले एकनाथ शिंदे
महाराष्ट्र: 'आपसे फिर मिलने की चाह...', विधान परिषद से उद्धव ठाकरे की विदाई पर बोले एकनाथ शिंदे
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' के लिए साउथ में सिरदर्द बनीं ये 3 फिल्में, बंपर कमाई से किया बेहाल
'धुरंधर 2' के लिए साउथ में सिरदर्द बनीं ये 3 फिल्में, बंपर कमाई से किया बेहाल
आईपीएल 2026
Who is Kal Somani: कौन हैं राजस्थान रॉयल्स के नए मालिक काल सोमानी? 15000 करोड़ देकर खरीदी RR
कौन हैं राजस्थान रॉयल्स के नए मालिक काल सोमानी? 15000 करोड़ देकर खरीदी RR
इंडिया
तेल-गैस का इंतजाम, शांति ही समाधान... मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच राज्यसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी
तेल-गैस का इंतजाम, शांति ही समाधान... मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच राज्यसभा में बोले PM मोदी
विश्व
10 साल में कैसे डूबी पाकिस्तान की लुटिया? अमेरिकी पत्रकार ने खोल दी पड़ोसी मुल्क की पोल
10 साल में कैसे डूबी पाकिस्तान की लुटिया? अमेरिकी पत्रकार ने खोल दी पड़ोसी मुल्क की पोल
लाइफस्टाइल
Sanskrit House Names: घर में चाहते हैं सुख-शांति और समृद्धि? चुनें संस्कृत के 10 पवित्र नाम, जो बदल देंगे माहौल
घर में चाहते हैं सुख-शांति और समृद्धि? चुनें संस्कृत के 10 पवित्र नाम, जो बदल देंगे माहौल
यूटिलिटी
बिजली बिल कम करने के आसान तरीके, हर महीने बचेंगे इतने रुपये
बिजली बिल कम करने के आसान तरीके, हर महीने बचेंगे इतने रुपये
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget