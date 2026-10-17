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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBigg Boss 20: बिग बॉस 20 से अमन गांधी का सफर हुआ खत्म, घर से हुए एविक्ट

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 से अमन गांधी का सफर हुआ खत्म, घर से हुए एविक्ट

रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' से एक और एविक्शन होने वाला है. बताया जा रहा है कि शो से अमन गांधी एविक्ट हो चुके हैं.

Written By : कलीम सलमानी |  Updated at : 17 Oct 2026 10:36 AM (IST)
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बिग बॉस के घर से अब एक और कंटेस्टेंट की विदाई होने वाली है और वो कोई और नहीं बल्कि अमन गांधी हैं. वीकेंड के वार पर सलमान खान अमन गांधी को नॉमिनेट करेंगे क्यूंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया में जो भी शामिल होता है उसे कोई और नहीं बल्कि जानता के वोट्स बचते हैं. अमन गांधी को जंग ने सबसे कम वाइट्स दिए जिसके चलते उन्हें शो को छोड़ना पड़ा.

अमन गंदी का सफर लगभग 43 दिनों का रहा. इनके खेल के बारे में बात करें तो इन्हें बैगन और बिन पेंदे का लोटा जैसे टैग भी घर में मिल चुका है. अपने फायदे के लिए वो कभी इधर कभी उधर ही घूमते रहे. इससे पहले बुई वीकेंड के वार पर सलमान ख़ान ने अमन गांधी को समझा चुके थे की इनका अपना कोई अकेले का गेम नहीं है.

 

About the author कलीम सलमानी

कलीम सलमानी ABP News के पॉपुलर शो 'सास बहू और साज़िश' (SBS) में पिछले 11 वर्षों से एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाले कलीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शो प्रोडक्शन तक का गहरा और बारीक अनुभव है. वह पिछले डेढ़ दशक से टीवी और मनोरंजन जगत की हर बड़ी हलचल को दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुँचा रहे हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
Bigg Boss 20
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