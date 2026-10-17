बिग बॉस के घर से अब एक और कंटेस्टेंट की विदाई होने वाली है और वो कोई और नहीं बल्कि अमन गांधी हैं. वीकेंड के वार पर सलमान खान अमन गांधी को नॉमिनेट करेंगे क्यूंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया में जो भी शामिल होता है उसे कोई और नहीं बल्कि जानता के वोट्स बचते हैं. अमन गांधी को जंग ने सबसे कम वाइट्स दिए जिसके चलते उन्हें शो को छोड़ना पड़ा.

अमन गंदी का सफर लगभग 43 दिनों का रहा. इनके खेल के बारे में बात करें तो इन्हें बैगन और बिन पेंदे का लोटा जैसे टैग भी घर में मिल चुका है. अपने फायदे के लिए वो कभी इधर कभी उधर ही घूमते रहे. इससे पहले बुई वीकेंड के वार पर सलमान ख़ान ने अमन गांधी को समझा चुके थे की इनका अपना कोई अकेले का गेम नहीं है.