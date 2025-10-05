एक्ट्रेस हिना खान ने ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जंग लड़ी है. अब वो पहले से बेहतर हैं. हिना दूसरों को भी वे लगातार प्रेरित कर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने कैंसर के खिलाफ समाज में बनी गलत धारणाओं के बारे में खुलकर बात की है.

बोलीं- 'मैं हमेशा एक्टिंग करती रहूंगी'

हिना खान ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, "यह गलत सोच कि कैंसर के मरीज को बस घर पर बैठना चाहिए और उनकी जिंदगी खत्म हो गई, बिल्कुल सही नहीं है. कुछ दिन मुश्किल जरूर होते हैं, लेकिन उसके बाद आप फिर से काम पर लौट सकते हैं. इसके लिए आपके अंदर हिम्मत, ताकत और परिवार का प्यार होना चाहिए. मैं हमेशा एक्टिंग करती रहूंगी, मेरा शरीर मुझे सपोर्ट करे तो."

हिना ने यह भी बताया कि मुश्किल दिन थोड़े होते हैं, लेकिन असली मदद इच्छाशक्ति, मानसिक ताकत और परिवार के प्यार से मिलती है. उन्होंने कहा, "आपकी मानसिक ताकत सबसे जरूरी है. इसलिए खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखें और खुश रहें. अगर आप सोचते हैं कि यह कैंसर कुछ नहीं है, तो यह सच में कुछ नहीं बनेगा."

अस्पताल में मनाया जन्मदिन

कुछ दिन पहले हिना खान ने अपना जन्मदिन अस्पताल में मनाया, जबकि वह इलाज के दौर से गुजर रही थीं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी हिम्मत की झलक साझा की. तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, "ये वो लड़की है जो हर हाल में मुस्कुराती है… क्या बताऊं, ये तस्वीर आज किन हालात में और कहां ली गई है. हमें हर हाल में बस खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो. हैप्पी बर्थडे क्यूटी."

बीमारी का किया था खुलासा

हिना ने पिछले साल जून में इंस्टाग्राम पर एक भावनात्मक नोट के जरिए अपनी बीमारी का खुलासा किया था. उन्होंने लिखा था, "मुझे स्टेज थ्री ब्रेस्ट कैंसर है… मैं मजबूत, दृढ़ निश्चयी और इस बीमारी को हराने के लिए पूरी तरह तैयार हूं," और अपने फॉलोअर्स से प्राइवेसी और प्रार्थनाओं की गुजारिश की थी.

मुश्किलों के बावजूद, हिना लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनती रहती हैं और फिर से काम पर लौट आई हैं. हाल ही वो में अपने पति रॉकी जयसवाल के साथ रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में नजर आ रही हैं, जहां उनका हौसला और पॉज़िटिविटी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह चमक रही है.