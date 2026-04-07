ईशा सिंह निभाएंगी ऑटिस्टिक लड़की की भूमिका, जानिए एक्ट्रेस के अपकमिंग शो से जुड़ी पूरी डिटेल

ईशा सिंह और विजयेंद्र कुमेरिया की जोड़ी जल्द ही एक नए सीरियल में नजर आने वाली है.इनके अपकमिंग सीरियल का नाम है जूही. हालांकि, चैनल ने अभी प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी डिटेल आउट नहीं किया है.

India Forums के अनुसार इस सीरियल में एक नई और इमोशनल कहानी को दिखाई जाएगी, जिसमें ईशा सिंह और विजयेंद्र कुमेरिया अहम भूमिका में नजर आएंगे.इस शो के जरिए बॉलीवुड एक्टर संजय सूरी भी टीवी पर डेब्यू करने जा रहे हैं, इस वजह से भी ये नया सीरियल चर्चा में बना हुआ है.

रिपोर्ट के अनुसार वो इस शो में जूही के पिता की भूमिका में नजर आएंगे. जो शो की कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट लेकर आएंगे.रिपोर्ट के अनुसार इस सीरियल का प्रीमियर आईपीएल के बाद होगा.शो को लेकर अभी से ही दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है.

शो की कहानी जूही की जर्नी पर बेस्ड होगी

रिपोर्ट के अनुसार इस शो की कहानी जूही नाम की एक ऑटिस्टिक लड़की के इर्द-गिर्द घूमेगी, जिसका कैरेक्टर ईशा सिंह प्ले करने वाली हैं.शो की कहानी जूही की जर्नी पर बेस्ड होगी, वो एक ऐसे दुनिया में खुद को संभालती हुई नजर आएगी, जो उसे समझ ही नहीं पाती है.

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शो में उसकी चुनौतियों और उसकी ताकत दोनों को दिखाया जाएगा.उम्मीद की जा रही है कि ईशा सिंह अपने रोल को बहुत ही सेंसेटिव तरीके से निभाएंगी.साथ ही ऑटिस्टिक लड़के के कैरेक्टर और उसकी भावनाओं को खूबसूरती के साथ स्क्रीन पर पेश करेंगी.

विजयेंद्र कुमेरिया इस शो में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, जो जूही को सपोर्ट करेंगे.उसकी पर्सनल और सोशल दोनों जर्नी में उसका खूब साथ देंगे.वहीं जूही के पिता के कैरेक्टर में संजय सूरी कहानी को इमोशनल तरीके से जोड़ेंगे.

उनका कैरेक्टर एक ऐसे शख्स का होगा जिसकी बेटी ऑटिस्टिक होती है, जिसे लेकर उसे काफी चिंता होती है, लेकिन प्यार भी बहुत होता है. अपनी बेटी के लिए वो दुनिया से लड़ सकता है, जिससे ये शो और भी ज्यादा रियल और इम्पैक्टफुल लगेगा.

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