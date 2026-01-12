दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम बेशक किसी टीवी शो में नजर नहीं आ रहे, लेकिन लाइमलाइट में हमेशा बने रहते हैं. आखिर ऐसा हो भी क्यों ना. क्योंकि ये कपल पिछले कई सालों से यूट्यूबर भी बन चुका है. दीपिका और शोएब का यूट्यूब पर अपना-अपना चैनल है.

कपल अपने-अपने चैनल पर आए दिन नए व्लॉग्स शेयर करते रहते हैं. साथ ही अपनी डे टू डे लाइफ में चल रही चीजों से फैंस को रूबरू करवाते रहते हैं.हाल ही में शोएब इब्राहिम ने अपने यूट्यूब चैनल पर नया व्लॉग शेयर किया है. इस व्लॉग में दीपिका भी उनके साथ नजर आईं. इस दौरान शोएब ने कई मुद्दों पर बात की और दीपिका ने अपनी तबीयत के बारे में भी बताया.

इसी दौरान शोएब ने एक ऐसे टॉपिक पर बात की, जिसकी कई दिनों से चर्चा हो रही है.दरअसल, कुछ दिनों पहले ही शोएब ने अपने व्लॉग में रिहान के नंबर्स के बारे में बात किया था.एक्टर ने बताया था कि रिहान के 55 पर्सेंट नंबर आए हैं.ऐसे में लोगों न रिहान के साथ-साथ शोएब और दीपिका को जज करना शुरू कर दिया.

ट्रोल करने वालों को शोएब ने दिया जवाब

अब इस बारे में बात करते हुए शोएब ने कहा,'लास्ट व्लॉग में तो आपने हम सबको बहुत ज्यादा जज कर लिया. रिहान को लेकर उसकी पढ़ाई और रिजल्ट को लेकर. ठीक है, मैं मानता हूं कि फर्स्ट टर्म में रिहान के ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए सिर्फ 55 पर्सेंट ही आए हैं.लेकिन, वो मेरे लिए बहुत है. जब उसके 75 पर्सेंट आए थे, तब भी मेरे लिए बहुत थे. क्योंकि जब रिहान यहां आया था, तब टीचर्स ने स्कूल में एडमिशन से लेने से मना कर दिया था.'

शोएब ने आगे कहा,'रिहान ट्रोलिंग को देखकर मेरे पास आकर कहने लगा कि आपको सबको मेरे मार्क्स के बारे में नहीं बताना चाहिए था.एक्टर ने कहा कि इन सब चीजों से उसके मन में ये आ रहा है कि गलती करो भी तो उसे छुपा लो. ऐसा नहीं करना चाहिए.' दीपिका ने कहा कि जब इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ता है तो एक बेहतर इंसान बनता है.

शोएब ने बताया पहले कैसा था रिहान

शोएब ने कहा कि जब रिहान 2014 में यहां आया था तो वो बोल भी नहीं पाता था, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था उसके अंदर. अब तो बहुत कॉन्फिडेंट हो चुका है और घर की जिम्मेदारियां भी उठा लेता है. उसमें जो अभी तक बदलाव हुए हैं, उसे हमने देखा है. ऐसा नहीं है कि उसे रिलाइज नहीं करवाया है कि उसके नंबर कम है.

लेकिन, हमारे लिए वो भी बहुत है. इसी दौरान शोएब और दीपिका ने रिजा और सारा को लेकर भी बात की.शोएब ने बताया कि हमारे घर में तीन बच्चे हैं, जिन्हें हम अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं. एक्टर ने कहा कि रिहान की बहन है रिजा. लेकिन, वो पढ़ने में इतना इंट्रेस्ट नहीं लेती है, वो बेकिंग में अच्छी हैं.

शोएब ने की सारा की तारीफ

सबा ने हम सबसे बात करके उसका इंस्टाग्राम पेज बनाया है. हमने सोचा है कि आगे उसके लिए बेकरी भी खुलवा देंगे और वो अपना यूट्यूब चैनल भी बना सकती है, जिससे पैसे कमा सकती है.हम लोग अपने बच्चों पर दवाब बनाने से ज्यादा उस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, जिस चीज में उन्हें इंट्रेस्ट है.

शोएब ने बताया कि सारा बहुत अच्छी है पढ़ने में, लेकिन उसका परिवार फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है.एक्टर ने कहा कि हम जब भोपाल गए थे तो वो बोल नहीं पा रही थी, उसका मन इंजीनियरिंग करने का था लेकिन कुछ और कर रही थी. हमने उससे कहा कि तुम कोचिंग लो और इंजीनियरिंग ही करो. शोएब ने कहा कि आगे क्या होगा पता नहीं. लेकिन, मैंने जिम्मा लिया है कि सारा को इंजीनियरिंग करवा सकूं.

