हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'भाबीजी घर पर हैं' शो को मिला अश्लील होने का टैग? अब तिवारी जी ने दिया अपना रिएक्शन

'भाबीजी घर पर हैं' शो को मिला अश्लील होने का टैग? अब तिवारी जी ने दिया अपना रिएक्शन

'भाबीजी घर पर हैं' शो पिछले कई सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. हालांकि, इस शो पर अश्लील होने का आरोप तक लगाया गया. क्योंकि इस शो में अक्सर डबल मीनिंग जोक्स देखने और सुनने को मिलते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 Jan 2026 09:47 AM (IST)
Preferred Sources

भाबीजी घर पर हैं शो पिछले 10 सालों से लोगों को खूब एंटरटेन कर रहा है.तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बाद यही शो है जिसे लोग देखना पसंद करते हैं. शो को इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि मेकर्स ने इस पर फिल्म तक बना डाली. लेकिन, दर्शकों का एक वर्ग ऐसा भी है, जो इस शो पर कई तरह के सवाल उठाते हुए नजर आता है.

कुछ लोग ऐसे हैं जो भाबीजी घर पर हैं शो पर अश्लील होने का आरोप लगाते हैं. उनका कहना होता है कि शो में कई डबल मीनिंग जोक्स का इस्तेमाल किया जाता है. अंगूरी भाभी के कई ऐसे डायलॉग है, जिस पर काफी बवाल भी खड़ा हो चुका है. अब शो को अश्लील का टैग मिलने पर तिवारी जी यानी रोहिताश्व गौर ने रिएक्शन दिया है.

रोहिताश्व गौर ने इंटरव्यू में कही ये बात

डिजिटल कमेंट्री को जब रोहिताश्व गौर इंटरव्यू दे रहे थे तो उनसे पूछा गया कि शो पर अश्लील होने का आरोप लगता है. इस पर वो क्या कहेंगे? एक्टर ने इसके जवाब में कहा,'हमने एक कहानी की थी जो एक वर्ग को बहुत पसंद आई थी.वहीं, एक वर्ग ने उसकी खूब आलोचना भी की थी कि विभुति नारायण मिश्रा जो हैं एक ट्रिप्ल एक्स फिल्म बना रहे हैं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AndTV Official (@andtvofficial)

एक्टर ने कहा,'अगर आप उसे अलग नजरिए से देखेंगे तो वो बहुत मजेदार है, लेकिन एक वर्ग ने उसकी बहुत आलोचना की थी.तो हम लोगों ने काफी हद तक चीजों को कम करने की कोशिश की है और करते रहेंगे. लेकिन कई बार क्या होता है कुछ चीजें जो आजकल की जेन-जी क्राउड है, उसे कवर करने के लिए भी की जाती है. ये सच्चाई है.'

रोहिताश्व गौर ने इस दौरान धुरंधर फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा,'फिल्म में काफी गालियों का इस्तेमाल किया गया है, जो बड़े पर्दे पर मैंने पहली बार सुनी. इंडस्ट्री में काफी चीजें बदल रही हैं और समाज भी एक अलग राह की तरफ बढ़ रहा है. तो इससे जो मार्केट है, उसपर भी असर पड़ रहा है.'

रोहिताश्व गौर ने इस दौरान भाबीजी घर पर हैं बनने वाली फिल्म के बारे में भी बात की.एक्टर ने बताया,'सीरियल से बडे़ पर्दे तक का सफर उनके मेकर्स ने तय किया था. उन्होंने बताया कि ये फिल्म एक लाफ्टर राइड होने वाली है, जिसमें काफी सारी कॉमेडी होगी. शो के सभी आइकॉनिक किरदार भी इसमें दिखेंगे.'

ये भी पढ़ें:-Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी के सामने आएगी रणविजय की सच्चाई, बेटी परी की शादी तुड़वाने का लेगी फैसला

Published at : 12 Jan 2026 09:47 AM (IST)
Tags :
Shilpa Shinde Bhabhi Ji Ghar Par Hain Rohitashv Gour
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Middle East Military: तुर्किए-पाकिस्तान-सऊदी बना रहे इस्लामिक नाटो, जवाब के लिए भारत की तैयारी क्या, कौन निभा रहा असली दोस्ती
तुर्किए-पाकिस्तान-सऊदी बना रहे इस्लामिक नाटो, जवाब के लिए भारत की तैयारी क्या, कौन निभा रहा असली दोस्ती
महाराष्ट्र
महिलाओं के खाते में न भेजी जाए लाडकी बहिन योजना की अगली किस्त! कांग्रेस ने क्यों रख दी ऐसी मांग?
महिलाओं के खाते में न भेजी जाए लाडकी बहिन योजना की अगली किस्त! कांग्रेस ने क्यों रख दी ऐसी मांग?
इंडिया
Weather Forecast Today: दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री पहुंचा, टूटे रिकॉर्ड, यूपी में 5 डिग्री और गिरेगा, IMD की चेतावनी, देश का मौसम जानें
दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री पहुंचा, टूटे रिकॉर्ड, यूपी में 5 डिग्री और गिरेगा, IMD की चेतावनी, देश का मौसम जानें
क्रिकेट
सबसे महंगी घड़ी वाले 5 क्रिकेटर कौन, कीमत जानकर सिर घूम जाएगा
सबसे महंगी घड़ी वाले 5 क्रिकेटर कौन, कीमत जानकर सिर घूम जाएगा
Advertisement

वीडियोज

खुशी मातम में बदली...बेटी के जन्म के कुछ घंटे बाद शहीद हुआ जवान | Maharashtra News | Indian Army
Crime News :प्रेमानंद महाराज की 'बिगड़ैल ब्रिगेड' | Sansani
BMC Election: Maharashtra में 'बुर्के वाली प्रधानमंत्री' पर गरमाया माहौल.. | Asaduddin Owaisi
Bengal Politics: फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क.. ममता ने छीनकर लिया बड़ा रिस्क ! | TMC Protest | ED Raid
Janhit: हिंदुत्व की पिच पर विपक्ष...पीएम मोदी को उन्हीं की भाषा में देगा चुनौती? | Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Middle East Military: तुर्किए-पाकिस्तान-सऊदी बना रहे इस्लामिक नाटो, जवाब के लिए भारत की तैयारी क्या, कौन निभा रहा असली दोस्ती
तुर्किए-पाकिस्तान-सऊदी बना रहे इस्लामिक नाटो, जवाब के लिए भारत की तैयारी क्या, कौन निभा रहा असली दोस्ती
महाराष्ट्र
महिलाओं के खाते में न भेजी जाए लाडकी बहिन योजना की अगली किस्त! कांग्रेस ने क्यों रख दी ऐसी मांग?
महिलाओं के खाते में न भेजी जाए लाडकी बहिन योजना की अगली किस्त! कांग्रेस ने क्यों रख दी ऐसी मांग?
इंडिया
Weather Forecast Today: दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री पहुंचा, टूटे रिकॉर्ड, यूपी में 5 डिग्री और गिरेगा, IMD की चेतावनी, देश का मौसम जानें
दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री पहुंचा, टूटे रिकॉर्ड, यूपी में 5 डिग्री और गिरेगा, IMD की चेतावनी, देश का मौसम जानें
क्रिकेट
सबसे महंगी घड़ी वाले 5 क्रिकेटर कौन, कीमत जानकर सिर घूम जाएगा
सबसे महंगी घड़ी वाले 5 क्रिकेटर कौन, कीमत जानकर सिर घूम जाएगा
बॉलीवुड
'हक' देखने के बाद यामी गौतम के फैन हुए करण जौहर, तारीफ के बांधे पुल, इस बात का है अफसोस
'हक' देखने के बाद यामी गौतम के फैन हुए करण जौहर, तारीफ के बांधे पुल, इस बात का है अफसोस
नौकरी
Sick Leave ली हो या हो ऑफिशियल हॉलीडे, 85% कर्मचारियों के पास ऑफिस से आ ही जाता है फोन
Sick Leave ली हो या हो ऑफिशियल हॉलीडे, 85% कर्मचारियों के पास ऑफिस से आ ही जाता है फोन
ट्रेंडिंग
'ये तो गोरों को लूट रहा है' अमेरिका में 782 की चाय और 1512 रुपये का पोहा बेच रहा बिहारी शख्स- वीडियो वायरल
'ये तो गोरों को लूट रहा है' अमेरिका में 782 की चाय और 1512 रुपये का पोहा बेच रहा बिहारी शख्स
जनरल नॉलेज
बियर की बोतल हरी या भूरी क्यों होती है? जानें इसके पीछे की असली वजह
बियर की बोतल हरी या भूरी क्यों होती है? जानें इसके पीछे की असली वजह
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget