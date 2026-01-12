भाबीजी घर पर हैं शो पिछले 10 सालों से लोगों को खूब एंटरटेन कर रहा है.तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बाद यही शो है जिसे लोग देखना पसंद करते हैं. शो को इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि मेकर्स ने इस पर फिल्म तक बना डाली. लेकिन, दर्शकों का एक वर्ग ऐसा भी है, जो इस शो पर कई तरह के सवाल उठाते हुए नजर आता है.

कुछ लोग ऐसे हैं जो भाबीजी घर पर हैं शो पर अश्लील होने का आरोप लगाते हैं. उनका कहना होता है कि शो में कई डबल मीनिंग जोक्स का इस्तेमाल किया जाता है. अंगूरी भाभी के कई ऐसे डायलॉग है, जिस पर काफी बवाल भी खड़ा हो चुका है. अब शो को अश्लील का टैग मिलने पर तिवारी जी यानी रोहिताश्व गौर ने रिएक्शन दिया है.

रोहिताश्व गौर ने इंटरव्यू में कही ये बात

डिजिटल कमेंट्री को जब रोहिताश्व गौर इंटरव्यू दे रहे थे तो उनसे पूछा गया कि शो पर अश्लील होने का आरोप लगता है. इस पर वो क्या कहेंगे? एक्टर ने इसके जवाब में कहा,'हमने एक कहानी की थी जो एक वर्ग को बहुत पसंद आई थी.वहीं, एक वर्ग ने उसकी खूब आलोचना भी की थी कि विभुति नारायण मिश्रा जो हैं एक ट्रिप्ल एक्स फिल्म बना रहे हैं.'

एक्टर ने कहा,'अगर आप उसे अलग नजरिए से देखेंगे तो वो बहुत मजेदार है, लेकिन एक वर्ग ने उसकी बहुत आलोचना की थी.तो हम लोगों ने काफी हद तक चीजों को कम करने की कोशिश की है और करते रहेंगे. लेकिन कई बार क्या होता है कुछ चीजें जो आजकल की जेन-जी क्राउड है, उसे कवर करने के लिए भी की जाती है. ये सच्चाई है.'

रोहिताश्व गौर ने इस दौरान धुरंधर फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा,'फिल्म में काफी गालियों का इस्तेमाल किया गया है, जो बड़े पर्दे पर मैंने पहली बार सुनी. इंडस्ट्री में काफी चीजें बदल रही हैं और समाज भी एक अलग राह की तरफ बढ़ रहा है. तो इससे जो मार्केट है, उसपर भी असर पड़ रहा है.'

रोहिताश्व गौर ने इस दौरान भाबीजी घर पर हैं बनने वाली फिल्म के बारे में भी बात की.एक्टर ने बताया,'सीरियल से बडे़ पर्दे तक का सफर उनके मेकर्स ने तय किया था. उन्होंने बताया कि ये फिल्म एक लाफ्टर राइड होने वाली है, जिसमें काफी सारी कॉमेडी होगी. शो के सभी आइकॉनिक किरदार भी इसमें दिखेंगे.'

