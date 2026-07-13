'45-46 की उम्र में लड़कियों से चक्कर...', दलजीत कौर को मिला धोखा, एक्स पति पर साधा निशाना

टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर की पर्सनल लाइफ काफी उतार-चढ़ाव भरी रही है. उन्होंने दो शादिंया की हालांकि उनकी दोनों शादियां नहीं टिकी. वहीं अब एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि उनका अब प्यार से भरोसा उठ गया है. वो दोबारा प्यार नहीं करना चाहती हैं.

दलजीत कौर को मिला धोखा

पिंकविला को दिए इंटरव्यू में दलजीत कौर ने कहा, 'मैं किसी के प्यार में नहीं पड़ना चाहती. प्यार बहुत अंडररेटेड है.15-20 साल बाद हो सकता है, मैं 60-70 की हो जाऊं शायद तब हो. इसके बाद उन्होंने अपने एक्स पति पर निशाना साधते हुए कहा, 'क्या मतलब है आप 45-46 के हो और लड़कियों का चक्कर. फिर आप धूम-धाम से शादी करके लेके गए और वहां आप दूसरी लड़की के चक्कर में हो. मतलब ये क्या कर रहे हो आप.'

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इंडिपेंडेंट होना बेहद जरूरी

इसी इंटरव्यू में दलजीत कौर ने लड़कियों की जिंदगी पर अपनी बात रखते हुए कहा, 'जब एक लड़की पैदा होती है, तभी से उसे कहा जाता है कि ये घर उसका नहीं है. अगर मैं कहूं कि मुझे घर का इंटीरियर बदलना है, तो जवाब मिलता है कि अपने घर जाकर करना. यानी हर बात में यही कहा जाता है कि शादी के बाद अपने घर में करना. लेकिन जब वही लड़की शादी के बाद ससुराल पहुंचती है, तो कई बार उसे वहां भी अपनापन नहीं मिलता. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो लड़की किस घर की है? इसलिए मेरा मानना है कि हर लड़की का इंडिपेंडेंट होना बेहद जरूरी है.'

दलजीत कौर की शादी

बता दें, दलजीत कौर ने दो शादियां की हैं, और उनकी दोनों ही शादियां असफल रही हैं. उन्होंने साल 2009 में टीवी एक्टर शालीन भनोट से शादी की थी. घरेलू हिंसा के आरोपों के कारण साल 2015 में दोनों का तलाक हो गया. इस शादी से उनका एक बेटा है, जिसका नाम जेडन है.

पहली शादी टूटने के बाद, उन्होंने मार्च 2023 में बिजनेसमैन निखिल पटेल के साथ दूसरी शादी की. शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों अलग हो गए. निखिल पटेल ने दलजीत कौर को धोखा दिया था. फिलहाल अब वो सिंगल मदर हैं और अपने बेटे की परवरिश अकेले ही कर रही हैं.

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