छवि मित्तल के पिता का हुआ निधन,शेयर किया इमोशनल पोस्ट

टीवी एक्ट्रेस छवि मित्तल की मुश्किलों कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. एक्ट्रेस ने कुछ समय पहले कैंसर से जंग जीती थी और अब उन्होंने पिता को खो दिया है. छवि के पिता का निधन हो गया है. जिसके बाद उन्होंने इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. छवि ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया है.

छवि ने सोशल मीडिया पर पिता के साथ ढेर सारी तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो पापा के साथ पोज दे रही हैं तो किसी में उनके पापा माथे पर किस कर रहे हैं. छवि ने बताया कि वो अपने पापा को जीनियस कहकर लोगों से मिलवाती थीं.

छवि हुईं इमोशनल

छवि ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- 'मैं हमेशा उन्हें गर्व से एक जीनियस कहकर इंट्रोड्यूस कराती थी. एक साइंटिस्ट जिसने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी. इस दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक चीजें इन्वेंट कीं, हम 3 बच्चों के लिए एक बेस तैयार किया. दुनिया के लिए वो एक गोल्ड मेडलिस्ट,एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे लेकिन मेरे लिए वह ऐसे आदमी थे जिनके पास हमेशा सारे जवाब होते थे और जिन्होंने मुझे कभी ना नहीं कहा.'

छवि ने आगे लिखा- 'चाहे मेरा यह तय करना हो कि मेरा करियर स्ट्रीम क्या होगा या मुंबई जाने का मेरा फैसला या दूल्हे का मेरा चुनाव. उन्होंने हमेशा मेरा पूरा सपोर्ट किया. मुझे अपनी इंटेलिजेंस अपनी खूबियां और यहां तक ​​कि अपने फीचर्स भी उनसे मिले हैं. दुनिया के लिए वह भले ही कई रोल निभाते हों मगर मेरे लिए वो हमेशा मेरे पापा रहें. मैं हमेशा आपको मिस करूंगी.'

छवि के इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं और उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं. वो उन्हें हिम्मत बनाए रखने के लिए कह रहे हैं. उनका ये पोस्ट देखकर हर कोई इमोशनल हो रहा है.

