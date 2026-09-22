बिग बॉस 20: राशन टास्क में हंगामा, फूट-फूटकर रोईं ईशा, गुल्लू ने तलाक पर की बात

'बिग बॉस 20' के घर में राशन टास्क हुआ. इस टास्क को लेकर काफी घर का माहौल काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा. ईशा रिखी काफी इमोशनल हो गईं. वहीं यंग और अमन में लड़ाई भी हुई.

राशन टास्क में घरवालों को एक-दूसरे को रैंक करना करना था. कनिका इस गेम की संचालक थीं और वो अपने हिसाब से रैंकिंग बदल सकती थी. आखिर में कनिका का फैसला ही अंतिम फैसला होगा.

रैंकिग में काजी नंबर वन पर होते हैं. वहीं अमन और लव के बीच में लड़ाई भी हो जाती है. इसके बाद सभी खुद को रैंकिग देते हैं. आखिर में कनिका अरिशफा और माही सहित दो और लोगों की रैंकिंग बदलती हैं. नौंवे नंबर पर रीति और दसवें पर ईशा होते हैं. फिर बिग बॉस बताते हैं कि कनिका के हिसाब से घरवालों की रैंकिग 10 में से सिर्फ 6 है. तो इसीलिए उन्हें 60 परसेंट ही वीकली राशन मिलेगा.

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Kaun khud ko dega top rank? Aur kiske rank par hogi sabse zyada disagreement?



Dekhiye #BiggBoss20 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje #Colors par.#BiggBoss20 #BiggBossOnJioHotstar pic.twitter.com/UjNPLLDnU7 — JioHotstar Reality (@HotstarReality) September 22, 2026

फूट-फूटकर रोईं ईशा रिखी

इसके बाद बिग बॉस कहते हैं कि क्योंकि रीति और ईशा की क्योंकि सबसे कम रैंकिंग है तो इस हिसाब से उनका घर में योगदान भी कम है. तो उन दोनों की एक-एक लाइफलाइन कम कर दी गई है. ये सुनने के बाद ईशा इमोशनल हो जाती हैं. वो फूट-फूटकर रोती हैं. फिर आम्रपाली उन्हें समझाती हैं और कहती हैं कि आप दिल की बहुत अच्छी हैं. फिर ईशा कहती हैं कि उन्हें बर्दाश्त करने की इतनी आदत हो गई है कि वो अभी तक भी बर्दाश्त कर रही हैं. वो जब घर में आई थीं तब अलग माइंडसेट से आई थीं. लेकिन अब वो फिर से वैसी ही बन गई हैं जैसी वो थीं.

गुल्लू का हुआ तलाक

इसके अलावा गुल्ली ने अपनी शादी और तलाक को लेकर बात की. गुल्लू ने काजी को बताया कि उनका तलाक हो चुका है. गुल्लू ने बताया कि उनकी शादी 5 साल चली. लेकिन फिर तलाक हो गया.

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