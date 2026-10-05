UP में 74 रुपये का इंजेक्शन मिल रहा हजारों में, राजधानी लखनऊ में ही बुरा हाल

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निजी अस्पतालों में चल रही फार्मेसी लूट का अड्डा बन गई है. अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीजों के तीमारदारों पर दवाओं के नाम पर डकैती डाली जा रही है. इसका खुलासा खुद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की जांच में हुआ है. मेडिकल कॉलेजों और निजी अस्पतालों की 214 फार्मेसियों से जुटाए गए आंकड़ों की जांच में सामने आया कि कई दवाओं की खरीद कीमत और MRP में भारी अंतर है. कुछ दवाओं में यह अंतर 67 गुना तक पहुंच गया.

FSDA ने फार्मेसियों से जब्त की गई दवाओं और MRP की जांच की तो सामने आया कि 36 दवाओं की MRP उनकी खरीद कीमत से 10 गुना से अधिक मिली. इसमें वो दवाएं भी शामिल है जो ICU मरीजों के इलाज में काम आती है.

74 रुपये की दवा की MRP ₹4,980

FSDA जब्त की दावों की जब खरीद और MRP की जांच की तो चौंका देने वाले अंतर सामने आए. बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल होने वाले पॉलीमाइक्सिन-बी इंजेक्शन की खरीद कीमत महज ₹74.09 मिली, जबकि इसकी MRP ₹4,980.94 दर्ज थी. यानी खरीद कीमत और MRP के बीच करीब 67 गुना का अंतर सामने आया. ऐसे ही लिवर की गंभीर बीमारी में इस्तेमाल होने वाले एक इंजेक्शन की खरीद कीमत ₹56 थी, जबकि उसकी MRP ₹3,050 मिली. गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण में इस्तेमाल होने वाली मेरोपिनम 1 ग्राम की अलग-अलग कंपनियों की दवाओं में भी खरीद कीमत और MRP काफी अलग मिली. MRP खरीद कीमत से करीब 5.31 गुना से 9.98 गुना तक अधिक थी.

दावों के साथ उपकरणों में भी खेल

जांच में सामने आया कि फंगल इन्फेक्शन के इलाज में काम आने वाली दवाओं की खरीद और MRP में बड़ा अंतर है. कास्पोफंगिन 70 एमजी के की खरीद कीमत ₹800 थी, जबकि उसकी MRP ₹21,230 दर्ज मिली. यानी MRP खरीद कीमत से करीब 26.5 गुना ज्यादा है., FSDA की जांच में सिर्फ दवाओं के दाम में ही नहीं मेडिकल उपकरणों की कीमतों में भी अंतर मिला है. ₹6.40 की खरीद वाली 3-वे स्टॉप कॉक की MRP ₹163 थी. यानी MRP खरीद कीमत से करीब 25 गुना ज्यादा थी.

मोनोपोली के नाम पर लूट रहे मरीज

जांच में सामने आया कि निजी अस्पताल के परिसर में ही फार्मेसी चलती है. अस्पताल के डॉक्टर वही दवाई लिखते हैं जो उनकी फार्मेसी में आसानी से मरीजों को उपलब्ध हो जाए. अफसरों का कहना है कि डॉक्टर का दवाओं को बनाने वाली कंपनियों से सीधा सम्पर्क होता है. इसके बाद डॉक्टर अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को मोनोपॉली (कमीशन) पर बेचता है.