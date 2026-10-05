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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली लाइब्रेरी विवाद: सख्त SC ने केंद्र से पूछा- किताबों को जगह देने के लिए क्या किया जा रहा?

दिल्ली लाइब्रेरी विवाद: सख्त SC ने केंद्र से पूछा- किताबों को जगह देने के लिए क्या किया जा रहा?

कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह लाइब्रेरी के नए स्थान का पूरा नक्शा और क्षेत्रफल की जानकारी के साथ 3 सप्ताह में हलफनामा दे. कोर्ट ने इस मामले को स्वत: संज्ञान में लिया है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 05 Oct 2026 11:41 AM (IST)
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दिल्ली की 135 साल पुराने केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय को हटाने की जानकारी को केंद्र सरकार ने गलत बताया है. उसने कहा है कि मामले के सामने आने के बाद ही जरूरी कदम उठा लिए गए थे. नई इमारत में लाइब्रेरी को ज्यादा बड़ी जगह दी जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है. जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने सुनवाई की शुरुआत में कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक पूर्व जज ने उन्हें इस मामले की जानकारी दी थी. इसके बाद उन्होंने इस पर विचार करना जरूरी समझा. 1891 से चली आ रही लाइब्रेरी के लिए कर्तव्य भवन में 2 कमरे दिए गए हैं.

केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी कोर्ट में पेश हुईं. उन्होंने बेंच को बताया कि सरकार इस मामले पर पहले ही जरूरी कदम उठा चुकी है. नई इमारत में लाइब्रेरी के लिए दो फ्लोर में कुल 5,200 वर्ग फीट जगह उपलब्ध कराई जा रही है. यह जगह पुरानी लाइब्रेरी के 4,144 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक है. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निदेशक भी कोर्ट में मौजूद हैं. मामले में नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है.

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केंद्र सरकार को हलफनामा करना होगा

इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कुछ जानकारियों का सामने आना जरूरी है. नोटिस जारी किया जा रहा है. सरकार बताए कि लाइब्रेरी के लिए फ्लोर प्लान किस तरह का है? क्या उसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसमें सभी किताबों के लिए पर्याप्त जगह है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है. जजों का कहना था कि पुस्तकालय में अभी रखी किताबों के अलावा लगभग 2 लाख किताबें 2011 से कार्टन में बंद कर आर के पुरम में रखी हैं. सरकार यह भी बताए कि उन किताबों को रखने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है.

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए ढांचे में केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी के लिए जगह नहीं होने की जानकारी सामने आने पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है. कोर्ट ने करीब 8.5 लाख दुर्लभ किताबों और ऐतिहासिक दस्तावेजों वाली इस लाइब्रेरी के संरक्षण और भविष्य की व्यवस्था को अहम माना है. सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील हरिप्रिया पद्मनाभन को मामले में अपनी सहायता करने के लिए कहा है.

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 05 Oct 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
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