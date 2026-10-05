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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP के आशुतोष रांका ने किसे दिया चैलेंज? बोले- 'खून का एक-एक कतरा...'

CJP के आशुतोष रांका ने किसे दिया चैलेंज? बोले- 'खून का एक-एक कतरा...'

सीजेपी देशभर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर आंदोलन कर रहा है. सौरव दास ने दावा किया है कि उन्हें गिरफ्तार करने की प्लानिंग की जा रही है. इस पर आशुतोष रांका ने रिएक्ट किया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 05 Oct 2026 10:03 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है. एसआईआर विवाद के बाद ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. सीजेपी 10 अक्टूबर को दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन करने वाली है. सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने कहा है कि 10 अक्टूबर को सरकार उन्हें गिरफ्तार करने की प्लानिंग कर रही है. इस पर आशुतोष रांका ने रिएक्ट किया है.

सौरव दास के इस पोस्ट क बाद अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया है. आशुतोष ने कहा है कि उन्हें ऐसा करने दीजिए.

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''क्रांति की बाढ़ ला देंगे''

आशुतोष रांका ने लिखा, ''उन्हें ऐसा करने दीजिए. खून का एक-एक कतरा इस देश में क्रांति की बाढ़ ला देगा.'' सौरव दास ने सोशल मीडिया पर लिखा था, ''अर्जेंट न्यूज. सरकार मुझे, अभिजीत, आशुतोष, रत्ना और अन्य कॉकरोच जनता पार्टी नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है. अगर सरकार सोचती है कि ऐसी तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई से काम चलेगा, तो वह गलत है! युवा पीढ़ी जाग चुकी है. हम सभी से अपील करते हैं कि वे हमारे अधिकारों और भविष्य के लिए हमारे साथ या हमारे बिना भी लड़ते रहें. हम हमेशा जेल या इससे भी बदतर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहे हैं. लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होगी. युवा इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. विरोध जारी रहना चाहिए. भारत के लोगों को 10 अक्टूबर से शुरू होने वाली सबसे बड़ी लामबंदी सुनिश्चित करनी चाहिए.''

दीपके ने कही ये बात

अभिजीत दीपके ने लिखा, ''कितनों को अरेस्ट करोगे अमित शाह. 10 अक्टूबर को पूरा देश आ रहा है.''

बता दें कॉकरोच जनता पार्टी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया था. उन्होंने शाम 4 बजे प्रोटेस्ट किया था. आंदोलन के बाद अभिजीत दीपके ने मुंबई पुलिस को धन्यवाद दिया था. हालांकि मुंबई पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को लेकर आयोजकों और 400-500 अज्ञात समर्थकों व प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं.

ये भी पढ़ें: SIR विवाद: 'रिटायरमेंट के दिन...', जस्टिस भुइयां के बयान से विपक्ष आक्रामक, कांग्रेस की बैठक

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 05 Oct 2026 09:44 AM (IST)
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CJP Gyanesh Kumar Ashutosh Ranka
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