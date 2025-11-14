'बिग बॉस 19' में मृदुल तिवारी का सफर खत्म हो गया है. हालांकि, उनके एविक्शन के बाद लोगों में खूब नाराजगी देखने को मिल रही है. शो से बाहर होने के बाद मृदुल मीडिया से रूबरू हुए और कई सारे खुलासे किए. मृदुल ने ये भी कहा कि वो अपने लोगों को क्या जवाब दें, जिन्होंने उनकी वजह से दिन-रात शो देखा.

शो की टीम पर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए. मृदुल ने अपनी जर्नी के बारे में बात करते हुए कहा,'ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है कि कैसे हर कोई मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहा है. ट्रॉफी से ज्यादा, मैं दिल जीतना चाहता था और वहीं हुआ. शो से मुझे एक पर्सेंट भी नफरत नहीं मिली है.'

50 लोगों को 3 लोगों में से चुनना था

मृदुल ने एग्जिट पर बात करते हुए कहा,'ये सिर्फ 50 लोग थे. अगर आप मेरी एंट्री पर मुझे मिले वोटों को देखते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे. यहां, 50 लोगों को तीन लोगों में से चुनना था. मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या बताया गया था, क्या ब्रीफिंग थी. इस पर मैं कॉमेंट नहीं कर सकता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया.'

मेकर्स पर लगाया बायस्ड होने का आरोप

मृदुल ने आगे कहा,'मुझे नहीं पता कि मेकर्स के दिमाग में क्या चल रहा है. उन्हें अगर यही करना था तो हर बार, उन्होंने हर कंटेस्टेंटके लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया क्यों रखी? दर्शकों के वोट का क्या महत्व? अगर 50 लोग आकर तय करेंगे कि वे किसे रखना चाहते हैं और किसे बाहर करना चाहते हैं, तो देशभर के दर्शकों का क्या होगा?जो लोग मुझे पसंद करते थे, उन्हें ये तय करने का मौका ही नहीं दिया गया कि मुझे शो में रखा जाए या नहीं. ये तो दर्शकों के साथ भी अन्याय है, क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिला. 50 रैंडम लोग घर में आए और फिर मुझे बताया गया कि मुझे सबसे कम वोट मिले हैं. अगर शो के 15 हफ्तों में दर्शकों के वोटिंग के जरिए ही लोग बाहर निकलते हैं तो सिर्फ मेरे लिए ये नई चीज क्यों शुरू की गई.' मृदुल ने प्रोड्यूसर्स पर भी बायस्ड होने का आरोप लगाया है.

