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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनअमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर भारती सिंह ने दी बधाई, बोलीं- उन्होंने पीढ़ियों को...

अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर भारती सिंह ने दी बधाई, बोलीं- उन्होंने पीढ़ियों को...

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ के खास एपिसोड में अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की बधाई देंगे. भारती ने कहा कि महानायक ने कई पीढ़ियों को खूबसूरत यादें दी हैं.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 10 Oct 2026 10:22 PM (IST)
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बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के 84वें जन्मदिन से पहले कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया खास अंदाज में उन्हें शुभकामनाएं देते नजर आएंगे. दोनों अमिताभ बच्चन के शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ सीजन 18 के एक विशेष एपिसोड में मेगास्टार को जन्मदिन की बधाई देंगे.

भारती सिंह ने की अमिताभ की तारीफ

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भारती सिंह इन दिनों अपने पति और निर्माता हर्ष लिंबाचिया के साथ इंडियन गेम शो को होस्ट कर रही हैं. इस बीच उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति के साथ अपने पुराने जुड़ाव को याद किया और अमिताभ बच्चन की शख्सियत की तारीफ की.भारती ने अपने बयान में कहा, अमिताभ बच्चन सर वास्तव में एक महान शख्सियत हैं.

हम सभी, जो उन्हें देखते हुए बड़े हुए हैं, उनके पर्दे पर आने को किसी उत्सव से कम नहीं मानते. कौन बनेगा करोड़पति हमारी जिंदगी का बेहद खास हिस्सा रहा है. उन्होंने कहा कि वह शो के पहले एपिसोड से ही इसे देखती आ रही हैं. आज भी अमिताभ बच्चन की मुस्कान, उनका अपनापन और उनकी ऊर्जा देखकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है. 

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भारती के मुताबिक, अमिताभ बच्चन ने कई पीढ़ियों को अनगिनत खूबसूरत यादें दी हैं और वह खुद को खुशकिस्मत मानती हैं कि उन्हें बचपन से महानायक को देखने का मौका मिला.कॉमेडियन ने अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह हमेशा मुस्कुराते रहें, लोगों के चेहरों पर खुशी लाते रहें और सभी को प्रेरित करते रहें.

वहीं, हर्ष लिंबाचिया ने अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता और उनके काम करने के अंदाज की सराहना की. उन्होंने कहा, अमिताभ बच्चन सर अपने आप में एक संस्थान हैं. कौन बनेगा करोड़पति में उन्हें इतनी शालीनता, ऊर्जा और आकर्षण के साथ देखना हम जैसे लेखकों के लिए प्रेरणादायक है. हर्ष ने आगे कहा कि जिस स्तर की परिपूर्णता के साथ अमिताभ बच्चन शो प्रस्तुत करते हैं और जिस सहजता से वह अलग-अलग पीढ़ियों के दर्शकों से जुड़ते हैं, वह अविश्वसनीय है. वह हमारे माता-पिता की पीढ़ी से लेकर हमारी पीढ़ी तक सभी के दिलों पर राज करते हैं.

हर्ष ने भी महानायक को जन्मदिन की बधाई देते हुए कामना की कि वह आगे भी दर्शकों का मनोरंजन करते रहें, लोगों का दिल जीतते रहें और सभी को प्रेरित करते रहें. इंडियन गेम शो और कौन बनेगा करोड़पति का प्रसारण सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर होता है.गौरतलब है कि कौन बनेगा करोड़पति अंतरराष्ट्रीय क्विज शो फ्रेंचाइजी हू वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेयर? के प्रारूप पर आधारित है.

इसमें प्रतियोगियों से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनना होता है. सवालों के जवाब देने में मदद के लिए प्रतियोगियों को लाइफलाइन भी दी जाती हैं.

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Published at : 10 Oct 2026 10:22 PM (IST)
Tags :
Bharti Singh
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