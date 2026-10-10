बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा रेखा आज अपना 72वां जन्मदिन मना रही हैं. उन्हें आम फैंस के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्स भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं. आइए जानते हैं कि रेखा पर प्यार बरसाते हुए सेलेब्स उन्हें किस अंदाज में बर्थडे विश कर रहे हैं.

शत्रुघ्न सिन्हा

दिग्गज अभिनेता और टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने रेखा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा, 'हमारी अपनी, रहस्यमयी और दिलचस्प महिला रेखा को बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार. आप स्टाइल और नजाकत की मिसाल हैं. भगवान आपको खुशियों का आशीर्वाद और अच्छी सेहत प्रदान करें.'

Warm birthday wishes, many happy returns & joys of the day. Lots of love for our own, mystic, mysterious woman #Rekha. Epitome of elegance & style. May you be abundantly blessed with great well-being always. #BirthdayWishes https://t.co/Vi3HgWpSal — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) October 10, 2026

हेमा मालिनी

हेमा मालिनी और रेखा एक दूसरे की बेहद खास दोस्त हैं. हेमा मालिनी ने अपनी दोस्त के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिनमें दोनों की ढेर सारी तस्वीरें हैं. इन्हें शेयर करते हुए हेमा ने लिखा, 'डियर रेखा को जन्मदिन की शुभकामनाएं. भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां और हमेशा समृद्धि प्रदान करें.'