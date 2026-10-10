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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आप नजाकत की मिसाल हैं...' 72 साल की हुईं रेखा, बर्थडे पर इन सेलेब्स ने किया 'उमराव जान' को विश

'आप नजाकत की मिसाल हैं...' 72 साल की हुईं रेखा, बर्थडे पर इन सेलेब्स ने किया 'उमराव जान' को विश

मशहूर एक्ट्रेस रेखा को उनके 72वें जन्मदिन के मौके पर बॉलीवुड सेलेब्स सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दे रहे हैं. एक्ट्रेस का जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में साल 1954 में हुआ था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 10 Oct 2026 04:10 PM (IST)
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बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा रेखा आज अपना 72वां जन्मदिन मना रही हैं. उन्हें आम फैंस के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्स भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं. आइए जानते हैं कि रेखा पर प्यार बरसाते हुए सेलेब्स उन्हें किस अंदाज में बर्थडे विश कर रहे हैं.

शत्रुघ्न सिन्हा

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दिग्गज अभिनेता और टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने रेखा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा, 'हमारी अपनी, रहस्यमयी और दिलचस्प महिला रेखा को बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार. आप स्टाइल और नजाकत की मिसाल हैं. भगवान आपको खुशियों का आशीर्वाद और अच्छी सेहत प्रदान करें.'

हेमा मालिनी

हेमा मालिनी और रेखा एक दूसरे की बेहद खास दोस्त हैं. हेमा मालिनी ने अपनी दोस्त के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिनमें दोनों की ढेर सारी तस्वीरें हैं. इन्हें शेयर करते हुए हेमा ने लिखा, 'डियर रेखा को जन्मदिन की शुभकामनाएं. भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां और हमेशा समृद्धि प्रदान करें.'

 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Rekha
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