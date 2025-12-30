कॉमेडियन और टीवी स्टार भारती सिंह ने हाल ही में अपने इमोशनल पलों के बारे में बात की. भारती सिंह पोस्टपार्टम स्ट्रगल से गुजर रही हैं. हाल ही में उन्होंने दूसरे बेटे को जन्म दिया है. वो बेटे काजू को लेकर घर आ गई हैं. घर पर उन्होंने फैमिली के साथ सेलिब्रेशन भी किया. हालांकि, इस बार भारती सिंह बहुत इमोशनल हो रही हैं.

यूट्यूब पर वीडियो शेयर करके उन्होंने बताया कि बेटे काजू के जन्म के बाद वो बहुत इमोशनल हो गई हैं. उन्हें बात-बात पर रोना आ रहा है. व्लॉग में भी वो 2-3 बार रोने लगती हैं.

बात-बात पर रो रहींं भारती सिंह

भारती ने कहा, 'मैं अभी रोकर उठी हूं. पता नहीं किस बात का रोना आए जा रहा है. मुझे समझ नहीं आ रहा है. बैठे-बैठे रोना निकल रहा है. किस बात पर रोना निकल रहा है समझ ही नहीं आ रहा. सबकुछ सही है घर में. काम काज वाले लोग भी बहुत हैं. अच्छा-अच्छा खाने को मिल रहा है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि रोना क्यों आ रहा है. मेरे साथ क्या हो रहा है. भगवान ने इतनी खुशियां दी हैं. ये पोस्टपार्टम इफेक्ट क्या होता है? क्यों होता है?'

इसके बाद भारती सिंह उसी व्लॉग में एक बार फिर इमोशनल हो जाती हैं. वो हर्ष के साथ बात कर रही होती हैं ट्रिप को लेकर. कहती हैं कि सभी ट्रिप पर जा रहे हैं और मैं कहीं नहीं जा रही हूं. फिर हर्ष मस्ती में कहता है मेरा अमेरिका का वीजा खराब हो रहा है, मैं ही चले जाता हूं, कोई तो घूमे. ये सुनकर भारती फिर इमोशनल हो जाती हैं. पहले वो रोती हैं और फिर हंसती हैं. भारती कहती हैं समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है. बिना मतलब रोना आ रहा और फिर हंसना भी आ रहा. इस दौरान हर्ष भारती को संभालते हैं. वो भारती को गले लगाते हैं और अच्छे से समझाते हैं.

बता दें कि भारती और हर्ष की पहली मुलाकात 2009 में हुई थी. फिर उन्होंने 2017 में गोवा में शादी की. इसके बाद 2022 में उन्होंने पहले बच्चे गोला को जन्म दिया.