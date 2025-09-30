हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBB19 Sep 30 Written Update: 'मैं अंडरवियर थोड़ी दिखा रही हूं', शहबाज से भिड़ीं कुनिका, नॉमिनेट हुए 8 घरवाले

BB19 Sep 30 Written Update: 'मैं अंडरवियर थोड़ी दिखा रही हूं', शहबाज से भिड़ीं कुनिका, नॉमिनेट हुए 8 घरवाले

Bigg Boss 19 Sep 30 Written Update: 'बिग बॉस 19' में आज घर से बेघर होने के लिए 8 सदस्य नॉमिनेट हो गए हैं. शहबाज के अंडरवियर बदलने को लेकर कुनिका की उनसे जमकर बहस हुई.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 30 Sep 2025 11:15 PM (IST)
Preferred Sources

'बिग बॉस 19' में 37वें दिन एक साथ 8 घरवालों को नॉमिनेट कर दिया गया है. आज के एपिसोड में फरहाना भट्ट और कुनिका सदानंद एक-दूसरे से अपना दर्द बांटती नजर आईं. वहीं कुनिका शहबाद बदेशा पर कमरे में अंडरवियर बदलने को लेकर बरसती नजर आईं. इस दौरान शहबाज ने भी कुनिका को तीखा जवाब दिया.

बिग बॉस के घर में आज नॉमिनेशन के लिए घरवालों को नया टास्क दिया गया. टास्क में हर किसी को दो कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करने के लिए कहा गया. घर की कैप्टन होने के नाते फरहाना को स्पेशल राइट दिया गया और उन्होंने डायरेक्ट अशनूर कौर को नॉमिनेट कर दिया. 

8 सदस्य हुए नॉमिनेट
फरहाना भट्ट ने अशनूर को नॉमिनेट करने की वजह बताई कि वो सिर्फ अभिषेक से बॉन्ड रखती हैं और सही से गेम नहीं खेल रहीं. टास्क के दौरान इस हफ्ते एक साथ 8 सदस्य नॉमिनेट हो गए हैं. इस लिस्ट में अशनूर कौर, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, नीलम गिरी, कुनिका सदानंद, जीशान कादरी, नेहल चूड़ासमा और प्रणित मोरे शामिल हैं.

'मैं अंडरवियर थोड़ी दिखा रही हूं...'
कुनिका ने शहबाज को कहा कि जब औरतें हुआ करें तो वो सबके सामने अंडरवियर ना बदला करें. इस पर शहबाज ने कहा कि सभी ऐसा करते हैं, इसमें गलत क्या है. कुनिका ने कहा कि उन्होंने किसी और को नहीं देखा और अगर वो देखतीं तो उन्हें भी मना करतीं. शहबाज कहते हैं- 'तुम वैक्सिंग कर रहे हो तो वो गलत नहीं है क्या. मुझे ऑफेंसिव लगता है मैम आप वैक्सिंग कर रही थीं.' इस पर कुनिका ने जवाब दिया- 'मैं यहां तक वैक्सिंग कर रही हूं तो इसे प्रॉब्लम है, मैं अंडरवियर थोड़ी दिखा रही हूं.'

शादी करने से घबराती हैं फरहाना
आज के एपिसोड में फरहाना कुनिका से अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स शेयर करती दिखाई दीं. जब कुनिका ने फरहाना से उनके पिता के बारे में पूछी तो उन्होंने कहा- 'मेरे पेरेंट्स अलग रहते हैं. उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था तो मम्मी ने उन्हें छोड़ दिया. मेरी मां सिर्फ 25-26 साल की थी जब उनका तलाक हो गया. तबसे उन्होंने अब तक दूसरी शादी नहीं की.' फरहाना आगे बताती हैं कि वो अपने पापा से कभी नहीं मिलीं, बस उन्हें फोटोज में देखा है. फरहाना ने ये भी कहा- 'अपनी मां का एक्सपीरियंस देखने के बाद मुझे शादी से खौफ आता है.'

कुनिका ने भी सुनाई आपबीती
इस दौरान कुनिका ने भी तलाक को लेकर बात की. उन्होंने कहा- 'मैं 19 या 20 साल की होगी जब मेरा तलाक हो गया. फिर मैंने शादी नहीं की और 9 साल अपने बड़े बेटे की कस्टडी के लिए लड़ी. वो लोग बहुत पैसे वाले लोग थे ना. मैं मुंबई में कमाती थी, दस दिन शूटिंग की और भागकर दिल्ली कोर्ट जाती थी. ऐसे मैंने 9 साल निकाले. फिर मेरे बेटे ने मुझे एक दिन कहा कि मम्मा आप में से कोई तो हार मानो, ऐसे मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी. फिर 16 जुलाई 1991 को मैंने फैसला लिया कि अब मैं केस नहीं लड़ूंगी. लेकिन जब वो 18 का हुआ तो उसे समझ आ गई.' 

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 30 Sep 2025 10:56 PM (IST)
Tags :
Kunickaa Sadanand Shehbaz Badesha SALMAN KHAN Bigg Boss 19
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Chunav: बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
इंडिया
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
टेलीविजन
जन्नत जुबैर की खुबसूरती पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन 10 तस्वीरों में छिपा है जवाब
जन्नत जुबैर पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन तस्वीरों में छिपा है जवाब
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Chunav: बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
इंडिया
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
टेलीविजन
जन्नत जुबैर की खुबसूरती पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन 10 तस्वीरों में छिपा है जवाब
जन्नत जुबैर पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन तस्वीरों में छिपा है जवाब
क्रिकेट
Tilak Varma: इलेक्ट्रिशियन पिता ने नहीं, इस कोच ने तिलक वर्मा की जिंदगी बदल कर रख दी, जानें संघर्ष की दास्तां
इलेक्ट्रिशियन पिता ने नहीं, इस कोच ने तिलक वर्मा की जिंदगी बदल कर रख दी, जानें संघर्ष की दास्तां
ट्रेंडिंग
चाची को दहकते कोयलों पर लेकर चल पड़े चाचा! पैर फिसला और हो गया कांड- वीडियो देख कांप उठेंगे आप
चाची को दहकते कोयलों पर लेकर चल पड़े चाचा! पैर फिसला और हो गया कांड- वीडियो देख कांप उठेंगे आप
यूटिलिटी
Bihar Assembly Elections: बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो कैसे जुड़वा सकते हैं, जान लें पूरा प्रोसीजर?
बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो कैसे जुड़वा सकते हैं, जान लें पूरा प्रोसीजर?
ट्रैवल
Places to Visit in Agra: ताजमहल ही नहीं आगरा के इन 7 जगहों को भी करें एक्सप्लोर, खूबसूरती देख फटी की फटी रह जाएंगी आंखें
ताजमहल ही नहीं आगरा के इन 7 जगहों को भी करें एक्सप्लोर, खूबसूरती देख फटी की फटी रह जाएंगी आंखें
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget