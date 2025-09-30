'बिग बॉस 19' में 37वें दिन एक साथ 8 घरवालों को नॉमिनेट कर दिया गया है. आज के एपिसोड में फरहाना भट्ट और कुनिका सदानंद एक-दूसरे से अपना दर्द बांटती नजर आईं. वहीं कुनिका शहबाद बदेशा पर कमरे में अंडरवियर बदलने को लेकर बरसती नजर आईं. इस दौरान शहबाज ने भी कुनिका को तीखा जवाब दिया.

बिग बॉस के घर में आज नॉमिनेशन के लिए घरवालों को नया टास्क दिया गया. टास्क में हर किसी को दो कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करने के लिए कहा गया. घर की कैप्टन होने के नाते फरहाना को स्पेशल राइट दिया गया और उन्होंने डायरेक्ट अशनूर कौर को नॉमिनेट कर दिया.

8 सदस्य हुए नॉमिनेट

फरहाना भट्ट ने अशनूर को नॉमिनेट करने की वजह बताई कि वो सिर्फ अभिषेक से बॉन्ड रखती हैं और सही से गेम नहीं खेल रहीं. टास्क के दौरान इस हफ्ते एक साथ 8 सदस्य नॉमिनेट हो गए हैं. इस लिस्ट में अशनूर कौर, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, नीलम गिरी, कुनिका सदानंद, जीशान कादरी, नेहल चूड़ासमा और प्रणित मोरे शामिल हैं.

'मैं अंडरवियर थोड़ी दिखा रही हूं...'

कुनिका ने शहबाज को कहा कि जब औरतें हुआ करें तो वो सबके सामने अंडरवियर ना बदला करें. इस पर शहबाज ने कहा कि सभी ऐसा करते हैं, इसमें गलत क्या है. कुनिका ने कहा कि उन्होंने किसी और को नहीं देखा और अगर वो देखतीं तो उन्हें भी मना करतीं. शहबाज कहते हैं- 'तुम वैक्सिंग कर रहे हो तो वो गलत नहीं है क्या. मुझे ऑफेंसिव लगता है मैम आप वैक्सिंग कर रही थीं.' इस पर कुनिका ने जवाब दिया- 'मैं यहां तक वैक्सिंग कर रही हूं तो इसे प्रॉब्लम है, मैं अंडरवियर थोड़ी दिखा रही हूं.'

शादी करने से घबराती हैं फरहाना

आज के एपिसोड में फरहाना कुनिका से अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स शेयर करती दिखाई दीं. जब कुनिका ने फरहाना से उनके पिता के बारे में पूछी तो उन्होंने कहा- 'मेरे पेरेंट्स अलग रहते हैं. उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था तो मम्मी ने उन्हें छोड़ दिया. मेरी मां सिर्फ 25-26 साल की थी जब उनका तलाक हो गया. तबसे उन्होंने अब तक दूसरी शादी नहीं की.' फरहाना आगे बताती हैं कि वो अपने पापा से कभी नहीं मिलीं, बस उन्हें फोटोज में देखा है. फरहाना ने ये भी कहा- 'अपनी मां का एक्सपीरियंस देखने के बाद मुझे शादी से खौफ आता है.'

कुनिका ने भी सुनाई आपबीती

इस दौरान कुनिका ने भी तलाक को लेकर बात की. उन्होंने कहा- 'मैं 19 या 20 साल की होगी जब मेरा तलाक हो गया. फिर मैंने शादी नहीं की और 9 साल अपने बड़े बेटे की कस्टडी के लिए लड़ी. वो लोग बहुत पैसे वाले लोग थे ना. मैं मुंबई में कमाती थी, दस दिन शूटिंग की और भागकर दिल्ली कोर्ट जाती थी. ऐसे मैंने 9 साल निकाले. फिर मेरे बेटे ने मुझे एक दिन कहा कि मम्मा आप में से कोई तो हार मानो, ऐसे मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी. फिर 16 जुलाई 1991 को मैंने फैसला लिया कि अब मैं केस नहीं लड़ूंगी. लेकिन जब वो 18 का हुआ तो उसे समझ आ गई.'