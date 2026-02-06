रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों धमाल मचा हुआ है. जबसे घर वापस मिला है वसुंधरा पूरी तरह से बदल चुकी है. अचानक ही वसुंधरा को अनुपमा पसंद आने लगी है. अनुपमा में अब तक आपने देखा, पूरे परिवार के संग अनुपमा कोठारी हाउस जाती है.

पराग और उसके परिवार के लोग उनका स्वागत करते हैं. परी को भी इस दौरान बहू का दर्जा मिल जाता है. दूसरी तरफ वसुंधरा को पता चलता है कि राही मां नहीं बनना चाहती. इस बात को सुन उसका पारा हाई हो जाता है. इस बीच अनुपमा की कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.

अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तोषु

अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि पहली बार अनुपमा को वसुंधरा अपने घर के मंदिर में आने के लिए कहेगी. वो अनुपमा के संग मिलकर आरती करेगी. इस दौरान तोषु से भी वसुंधरा काफी तमीज से बात करेगी. हालांकि, तोषु अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला.

वसुंधरा इस दौरान अनुपमा से ये भी कहेगी कि वक्त ने उसे बता दिया कि कौन उसका अपना है और कौन पराया है. इस बात को बोलने के बाद वो गौतम को आंखें दिखाने वाली है.वसुंधरा के जन्मदिन पर पूरे परिवार के लोग खूब मस्ती करने वाले हैं. वहीं, गौतम और माही एक तरफ खड़े सबकुछ देखते रहेंगे.

कोठारी मेंशन में रुकेगी प्रार्थना

वसुंधरा के जन्मदिन पर अनुपमा खूब डांस करेगी. इस दौरान पराग और ख्याति कहते हैं कि प्रार्थना तुम यही रह जाओ. वो लोग अनुपमा से प्रार्थना को अपने पास रखने के लिए पूछते हैं. ऐसे में अनुपमा कहती है कि मैं क्या कहूं, बच्चे अपना फैसला लेंगे. अंश इशारों-इशारों में प्रार्थना को रुकने के लिए कह देता है.

ऐसे में प्रार्थना कोठारी हाउस में रहने के लिए हामी भर देती है. वहीं, स्क्रिप्ट के अनुसार पाखी वसुंधरा बनकर एक्ट करती है और उसके अनुसार वसुंधरा आज भी अनुपमा को पसंद नहीं करती है. पाखी की हरकतों को देख वसुंधरा का पारा हाई हो जाता है.

पाखी की बातों को सुन अनुपमा और वसुंधरा में लड़ाई होने वाली है.हालांकि, वसुंधरा और अनुपमा का ये झगड़ा असली नहीं होगा. दूसरी तरह पाखी अपनी शादी के बारे में ईशानी को बताने वाली है. पाखी कहती है कि वो जल्द ही दिवाकर की दुल्हन बनेगी.

