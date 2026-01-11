रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अनुपमा में जब भी कोई शादी या फंक्शन होता है तो वो बिना ड्रामे के तो नहीं हो सकता. शो में इन दिनों प्रार्थना की गोद भराई का ट्रैक दिखाया जा रहा है.

लेकिन, वहां भी मस्ती मजाक के साथ-साथ जमकर तमाशा हो रहा है. दरअसल, वसुंधरा चाहती है कि प्रार्थना के संग रस्म के दौरान गौतम बैठे. लेकिन,अनुपमा उसे गिरा देती है और सबके सामने उसकी खूब बेइज्जती करती है. गौतम अपनी बेइज्जती होने के बाद गुस्से में आगबबूला हो जाता है.

राही होगी प्रेग्नेंट?

ऐसे में वसुंधरा फिर उसके सपोर्ट में उतरती है.दूसरी तरफ प्रेम खुली आंखों से सपना देख रहा होता है. दरअसल, वो समने में देखता है कि राही प्रेग्नेंट हो गई है. वो बेहद खुश है और राही पर प्यार लूटा रहा है. इसी बीच राही वहां पहुंचती है और उसका सपना टूट जाता है.

वहीं, दिवाकर की वजह से शो में खूब ड्रामा होने वाला है. उसने पाखी को अपनी जाल में बुरी तरह से फंसा लिया है.पाखी के संग वो रोमांटिक होने का नाटक कर रहा होता है, इसी बीच अनुपमा वहां पहुंच जाती है और दोनों पर गुस्सा होती है.उसके बाद दिवाकर को देख प्रेम बुरी तरह से भड़क जाता है और फंक्शन में एक नया तमाशा खड़ा हो जाता है.

वसुंधरा लगाएगी राही पर आरोप

राही पर दिवाकर आरोप लगाता है कि उसने ही उसको इशारा दिया था करीब आने का और अब नाटक कर रही है. वहीं, राही परिवार के सामने अपना सच बताती है. ऐसे में दिवाकर पर कोई आरोप नहीं लगाता बल्कि वसुंधरा कहती है कि मेरा कहा हुआ सच ही हुआ.जब घर की बहू बाहर जाएगी तो यही होगा.

वहीं, माही भी मौके का पूरा फायदा उठाती है और राही को खरी-खोटी सुनाती है. ऐसे में प्रेम उसे चुप रहने के लिए कहता है तो गौतम उस पर चिल्लाता है. प्रेम उसे भी डांटता है. वहीं, वसुंधरा कहती है कि ये तो होना ही था आखिर बेटी किसकी है, जब मां को उमर का लिहाज नहीं है तो बेटी को क्या होगा.

