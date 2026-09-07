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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बिग बॉस 20' में दिखेगा आम्रपाली दुबे का दबंग अंदाज, बोलीं- 'ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी'

'बिग बॉस 20' में दिखेगा आम्रपाली दुबे का दबंग अंदाज, बोलीं- 'ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी'

रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का आगाज हो गया है. शो में भोजपुरी एक्ट्रेस अन्रपाली दुबे की एंट्री हो गई है. वहीं उन्होंने कहा कि अगर किसी ने उनके चरित्र पर उंगली उठाई, तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 07 Sep 2026 10:10 AM (IST)
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इंडिया के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का कल, 6 सितंबर को ग्रांड प्रीमियर हो हुआ. भोजपुरी बवाल पर अपना जलवा दिखाने के बाद एक्ट्रेस अन्रपाली दुबे ने अब 'बिग बॉस' सीजन 20 में एंट्री ले ली है. लेकिन 'बिग बॉस' के घर में जाने से पहले उन्होंने एक खुलासा किया है. 

आम्रपाली दुबे को नहीं पड़ता रुमर्स ने फर्क
आम्रपाली दुबे यूं तो हमेशा से ही किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में रही हैं, लेकिन हाल ही में जियो हॉटस्टार के शो भोजपुरी बवाल में उनका नाम उनके को-एक्टर दिनेश लाल यादव यानी निराहुआ के साथ जोड़ा गया, लेकिन एबीपी न्यूज संग बातचीत में उन्होने कहा के इन बातों से अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता.

आम्रपाली का कहना था कि वो 16 साल की उम्र से काम कर रही हैं. इस इंडस्ट्री में, जिसके बाद ऐसी अफवाहें उनके लिए आम बात बनकर रह गई हैं, लेकिन 'बिग बॉस 20' के मंच पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. 

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आगे बताते हुए उन्हें कहा के 'बिग बॉस' का घर जितना आसान लगता है, उतना होता नहीं, और यहां भी उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन वो उनको जवाब डटकर देंगी. ये ही नहीं, अगर किसी ने उनके चरित्र पर उंगली उठाई, तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देने में चूकेंगी नहीं. 

उन्होंने ये भी कहा के वो गलत बात को सह कर चुप बैठने वालों में से नहीं हैं, सुनती भी हैं और वक्त आने पर सुना ना भी जानती हैं. ऐसी बातें के बाद बिग बॉस के घर उनके लिए कैसा होगा और क्या कुछ नए खुलसे होंगे, ये जान ना दिलचस्प होगा. 

अपना 2.0 वर्जन दिखाएंगी एक्ट्रेस
बता दें शो में आम्रपाली दुबे ने धमाकेदार एंट्री ली. इस दौरान उन्होंने सलमान खान ये कहा, 'सर इतने सालों तक मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में जो फिल्में की हैं, उसमें मेरी जनता ने मुझे सिर्फ सीधी-साधी बहू के के रुप में हमेशा देखा है, तो मैंने सोचा जब बिग बॉस सीजन 20 है तो क्यूं ना आम्रपाली दुबे का 2.0 वर्जन दिखाया जाए.'

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ेंः 'मिर्जापुर: द मूवी' का तीसरे दिन भी जलवा, 93 करोड़ के पार कलेक्शन

Input By : यशवी छेड़ा
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Published at : 07 Sep 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Amrapali Dubey
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