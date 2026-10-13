भारत की GDP का IMF ने बढ़ाया अनुमान, BJP ने पीठ ठोंकी, स्मृति ईरानी बोलीं- 'दुनियाभर में...'

वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में भारत की GDP 7.8 फीसदी बढ़ी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच मजबूत आधार पर आर्थिक विकास हो रहा है. जीडीपी को लेकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने सिलसिलेवार ढंग से अपनी रिपोर्ट जारी की है.

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दुनिया देख रही दम, तेजी से आगे बढ़ रहे हम. उन्होंने आगे कहा कि IMF के अनुसार अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2027 में भी 7 फीसदी रहने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों और 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प से भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है.

UNSTOPPABLE INDIA! 🇮🇳 IMF has projected a 7% GDP growth for 2027 for Bharat, making us among the fastest growing major economies. Our multiple FTAs under PM @NarendraModi ji are also expected to positively contribute to global economic activity and build resilient supply chains. Full report here: https://t.co/SCwxlw1rlR — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 13, 2026

पीयूष गोयल ने कहा- अजेय भारत

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "अजेय भारत, IMF ने 2027 के लिए भारत की GDP ग्रोथ 7 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है, जिससे हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गए हैं. प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किए गए हमारे कई FTA (मुक्त व्यापार समझौते) से वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और मजबूत सप्लाई चेन बनाने में भी सकारात्मक योगदान मिलने की उम्मीद है."

Amid persistent global headwinds, India continues to be the world’s standout economic engine. As per the latest IMF World Economic Outlook, India stays firmly ahead as the fastest-growing major economy with a projected 7.0% GDP growth for 2026 and 2027. Decisive policy leadership, structural reforms, and strong domestic momentum are powering India’s growth story. — Smriti Z Irani (@smritiirani) October 13, 2026

क्या बोलीं स्मृति ईरानी

पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी महासचिव स्मृति ईरानी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि दुनिया भर में लगातार बनी हुई चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की एक प्रमुख आर्थिक ताकत बना हुआ है. IMF की ताजा 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर मजबूती से आगे है.

2026 और 2027 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 7.0 फीसदी है. ईरानी ने कहा कि मजबूत पॉलिसी लीडरशिप, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और घरेलू स्तर पर मजबूत रफ्तार भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं.

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