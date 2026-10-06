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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनबेहद स्टाइलिश हैं कनिका मान, बिग बॉस 20 कंटेस्टेंट की देखें सबसे ग्लैमरस तस्वीरें

बेहद स्टाइलिश हैं कनिका मान, बिग बॉस 20 कंटेस्टेंट की देखें सबसे ग्लैमरस तस्वीरें

कनिका मान कल अपना 33वां जन्मदिन मनाएंगी. कनिका अपने खूबसूरत और ग्लैमरस लुक्स से हमेशा फैंस का ध्यान खींचती हैं. उनके अलग-अलग आउटफिट्स में उनका स्टाइल, खूबसूरती और कॉन्फिडेंस साफ नजर आता है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2026 03:28 PM (IST)
कनिका मान कल अपना 33वां जन्मदिन मनाएंगी. कनिका अपने खूबसूरत और ग्लैमरस लुक्स से हमेशा फैंस का ध्यान खींचती हैं. उनके अलग-अलग आउटफिट्स में उनका स्टाइल, खूबसूरती और कॉन्फिडेंस साफ नजर आता है.

जन्मदिन के मौके पर कनिका मान के ये स्टाइलिश लुक्स काफी खास लग रहे हैं. हर तस्वीर में उनका अलग अंदाज और खूबसूरत पोज देखने को मिल रहा है.

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कनिका मान कल अपना 33वां जन्मदिन मनाएंगी. कनिका अपनी ग्लैमरस लुक्स और स्टाइलिश अंदाज से अक्सर फैंस का ध्यान खींचती है.
कनिका मान कल अपना 33वां जन्मदिन मनाएंगी. कनिका अपनी ग्लैमरस लुक्स और स्टाइलिश अंदाज से अक्सर फैंस का ध्यान खींचती है.
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ब्लैक आउटफिट में कनिका का अंदाज काफी खूबसूरत और ग्लैमरस नज़र आता है. इस लुक में उनका स्टाइल और कॉन्फिडेंस दोनों नज़र आ रहे हैं.
ब्लैक आउटफिट में कनिका का अंदाज काफी खूबसूरत और ग्लैमरस नज़र आता है. इस लुक में उनका स्टाइल और कॉन्फिडेंस दोनों नज़र आ रहे हैं.
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शिमरी आउटफिट में भी कनिका का ग्लैमर अंदाज और भी निखर कर आता है. हलकी मुस्कान और खूबसूरत लुक दोनों ही तस्वीर को ख़ास बना रहे हैं.
शिमरी आउटफिट में भी कनिका का ग्लैमर अंदाज और भी निखर कर आता है. हलकी मुस्कान और खूबसूरत लुक दोनों ही तस्वीर को ख़ास बना रहे हैं.
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कनिका मान हमेशा ही वेस्टर्न आउटफिट में काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस नज़र आती है. उनका यह अंदाज उनके फैशन सेंस को दिखाता है.
कनिका मान हमेशा ही वेस्टर्न आउटफिट में काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस नज़र आती है. उनका यह अंदाज उनके फैशन सेंस को दिखाता है.
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ट्रेडिशनल आउटफिट में भी कनिका का ग्लैमरस अंदाज कम नहीं होता. इस लुक में उनका ग्लैमर उनकी सादगी के साथ नज़र आ रहा है.
ट्रेडिशनल आउटफिट में भी कनिका का ग्लैमरस अंदाज कम नहीं होता. इस लुक में उनका ग्लैमर उनकी सादगी के साथ नज़र आ रहा है.
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इस लुक में कनिका का अंदाज थोड़ा बोल्ड और ग्लैमरस है. उनका पोज और कॉन्फिडेंस दोनों ही तस्वीर में साफ दिखाई दे रहे हैं.
इस लुक में कनिका का अंदाज थोड़ा बोल्ड और ग्लैमरस है. उनका पोज और कॉन्फिडेंस दोनों ही तस्वीर में साफ दिखाई दे रहे हैं.
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कनिका के इन अलग-अलग लुक्स में उनका स्टाइल हर बार एक नए अंदाज में नजर आता है. जन्मदिन पर उनके ये ग्लैमरस लुक्स फैंस के लिए भी खास हैं.
कनिका के इन अलग-अलग लुक्स में उनका स्टाइल हर बार एक नए अंदाज में नजर आता है. जन्मदिन पर उनके ये ग्लैमरस लुक्स फैंस के लिए भी खास हैं.
Published at : 06 Oct 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
Kanika Mann

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