एक्सप्लोरर
बेहद स्टाइलिश हैं कनिका मान, बिग बॉस 20 कंटेस्टेंट की देखें सबसे ग्लैमरस तस्वीरें
कनिका मान कल अपना 33वां जन्मदिन मनाएंगी. कनिका अपने खूबसूरत और ग्लैमरस लुक्स से हमेशा फैंस का ध्यान खींचती हैं. उनके अलग-अलग आउटफिट्स में उनका स्टाइल, खूबसूरती और कॉन्फिडेंस साफ नजर आता है.
जन्मदिन के मौके पर कनिका मान के ये स्टाइलिश लुक्स काफी खास लग रहे हैं. हर तस्वीर में उनका अलग अंदाज और खूबसूरत पोज देखने को मिल रहा है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 06 Oct 2026 03:28 PM (IST)
Tags :Kanika Mann
टेलीविजन
7 Photos
नवरात्रि के पहले दिन व्हाइट पहनने का है मन, टीवी एक्ट्रेसेस के लुक्स को करें रिक्रिएट
टेलीविजन
8 Photos
'बिग बॉस 20' के सेट पर पहुंची 'हुंकार' की टीम, फातिमा सना शेख के ग्लैमरस लुक ने खींचा ध्यान
टेलीविजन
8 Photos
आलीशान है दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम का मुंबई वाला घर, इंटीरियर देख फराह भी चौंकी
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
कमाई के मामले में राजकुमार राव या वामिका गब्बी, कौन है आगे? जानें दोनों की नेटवर्थ
मनोरंजन
'किंग' में हुई करीना कपूर की एंट्री, 'डैडी कूल' गाने में शाहरुख खान संग जमेगी जोड़ी
मनोरंजन
'मैंने घर बेच दिया, भाई ने मदद नहीं की...' राजू खेर ने अनुपम पर किया बड़ा खुलासा
मनोरंजन
कैंची धाम में उमड़ा था श्रद्धालुओं का सैलाब, अब नीम करौली बाबा के दर पर पहुंची 'हनुमान अंश' टीम
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
नवरात्रि के पहले दिन व्हाइट पहनने का है मन, टीवी एक्ट्रेसेस के लुक्स को करें रिक्रिएट
टेलीविजन
8 Photos
'बिग बॉस 20' के सेट पर पहुंची 'हुंकार' की टीम, फातिमा सना शेख के ग्लैमरस लुक ने खींचा ध्यान