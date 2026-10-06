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प्राइवेट जिम, लिफ्ट और लग्जरी कारें, फराह खान ने दिखाया यूट्यूबर सौरव जोशी का आलीशान आशियाना
यूट्यूबर सौरव जोशी का हल्द्वानी वाला घर बेहद ही आलीशान है. घर में प्राइवेट जिम, लिफ्ट और पार्किंग है. फराह खान के लेटेस्ट व्लॉग में उनके इस आशियाने की झलक देखने को मिली.
फिल्ममेकर फराह खान हाल ही में इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर सौरव जोशी के घर पहुंची. फराह ने उनके घर की जमकर तारीफ ही है. सौरव जोशी का हल्द्वानी वाला घर काफी लग्जरी है. आइए देखते हैं घर की इनसाइड तस्वीरें.
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Published at : 06 Oct 2026 04:11 PM (IST)
Tags :Sourav Joshi
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