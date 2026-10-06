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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनप्राइवेट जिम, लिफ्ट और लग्जरी कारें, फराह खान ने दिखाया यूट्यूबर सौरव जोशी का आलीशान आशियाना

प्राइवेट जिम, लिफ्ट और लग्जरी कारें, फराह खान ने दिखाया यूट्यूबर सौरव जोशी का आलीशान आशियाना

यूट्यूबर सौरव जोशी का हल्द्वानी वाला घर बेहद ही आलीशान है. घर में प्राइवेट जिम, लिफ्ट और पार्किंग है. फराह खान के लेटेस्ट व्लॉग में उनके इस आशियाने की झलक देखने को मिली.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 06 Oct 2026 04:11 PM (IST)
यूट्यूबर सौरव जोशी का हल्द्वानी वाला घर बेहद ही आलीशान है. घर में प्राइवेट जिम, लिफ्ट और पार्किंग है. फराह खान के लेटेस्ट व्लॉग में उनके इस आशियाने की झलक देखने को मिली.

फिल्ममेकर फराह खान हाल ही में इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर सौरव जोशी के घर पहुंची. फराह ने उनके घर की जमकर तारीफ ही है. सौरव जोशी का हल्द्वानी वाला घर काफी लग्जरी है. आइए देखते हैं घर की इनसाइड तस्वीरें.

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फराह खान हाल ही में सौरव जोशी के हल्द्वानी वाले घर पहुंची. इस दौरान यूट्यूबर ने अपने घर का होम टूर दिया.
फराह खान हाल ही में सौरव जोशी के हल्द्वानी वाले घर पहुंची. इस दौरान यूट्यूबर ने अपने घर का होम टूर दिया.
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यूट्यूबर का घर बेहद ही आलीशान है. सौरव जोशी हल्द्वानी ने अपनी पूरी फैमिली के साथ इस घर में रहते हैं.
यूट्यूबर का घर बेहद ही आलीशान है. सौरव जोशी हल्द्वानी ने अपनी पूरी फैमिली के साथ इस घर में रहते हैं.
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घर की लिविंग एरिया देख फराह खान चौक गई. उन्होंने घर की खूब तारीफ भी की. लिविंग एरिया सोफे रख हुए हैं. बड़ी सी टीवी लगी है.
घर की लिविंग एरिया देख फराह खान चौक गई. उन्होंने घर की खूब तारीफ भी की. लिविंग एरिया सोफे रख हुए हैं. बड़ी सी टीवी लगी है.
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लिविंग एरिया के सामने मॉडर्न किचन है. सौरव ने बताया कि उनके घर में टोटल 3 किचन हैं.
लिविंग एरिया के सामने मॉडर्न किचन है. सौरव ने बताया कि उनके घर में टोटल 3 किचन हैं.
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इसके बाद सौरव और उनकी अवंतिका ने अपना बेडरूम भी दिखाया, जो काफी लग्जरी था. रूम के बाहर बालकनी भी है.
इसके बाद सौरव और उनकी अवंतिका ने अपना बेडरूम भी दिखाया, जो काफी लग्जरी था. रूम के बाहर बालकनी भी है.
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कपल ने फराह को अपना वॉक-इन क्लॉजेट भी दिखाया. जहां कई लग्जरी बैग्स और परफ्यूम्स रखे हैं.
कपल ने फराह को अपना वॉक-इन क्लॉजेट भी दिखाया. जहां कई लग्जरी बैग्स और परफ्यूम्स रखे हैं.
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यूट्यूबर सौरव ने अपने स्टूडियो रूम की भी झलक दिखाई. फराह ने इसे अपना फेवरेट रूम बताया.
यूट्यूबर सौरव ने अपने स्टूडियो रूम की भी झलक दिखाई. फराह ने इसे अपना फेवरेट रूम बताया.
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बेसमेंट में सौरव का प्राइवेट जिम और उनकी लग्जरी कारों के लिए पार्किंग एरिया है.
बेसमेंट में सौरव का प्राइवेट जिम और उनकी लग्जरी कारों के लिए पार्किंग एरिया है.
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सौरव को गाड़ियों का काफी शौक है. उनके कलेक्शन में फेरारी, थार, मर्सिडीज-बेंज G-क्लास और कई कारें शामिल हैं. फराह खान उनका कार कलेक्श देख हैरान रह गई.
सौरव को गाड़ियों का काफी शौक है. उनके कलेक्शन में फेरारी, थार, मर्सिडीज-बेंज G-क्लास और कई कारें शामिल हैं. फराह खान उनका कार कलेक्श देख हैरान रह गई.
Published at : 06 Oct 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
Sourav Joshi

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