'मिर्जापुर: द मूवी' बॉक्स ऑफिस लाइव, 11 बज तक 59 करोड़ पार कलेक्शन

क्राइम थ्रिलर 'मिर्जापुर: द मूवी' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म को फैंस ने पसंद किया. पॉजिटिव रिव्यूज के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धमाका कर रही है. आइए नजर डालते हैं फिल्म तीसरे दिन के कलेक्शन पर.

तीसरे दिन कितना कमा रही फिल्म (बॉक्स ऑफिस लाइव)

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने तीसरे दिन 11 बजे तक 1.64 करोड़ की कमाई की है. फिल्म को 2564 शोज मिले और 27.7 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने हिंदी भाषा में 11 बजे तक 1.64 करोड़ कमाए और तेलुगू भाषा में कुछ भी कलेक्शन नहीं हुआ.

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डे बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी पहला दिन 25.75 करोड़ 42.7 परसेंट दूसरे दिन 32 करोड़ 52.7 परसेंट तीसरे दिन 1.64 करोड़ (11 बजे तक) 27.7 परसेंट टोटल 59.39 करोड़

बता दें कि फिल्म के सार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़ सैकनिल्क से लिए गए हैं. फिल्म के तीसरे दिन के फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं. रात 10.30 बजे तक फिल्म के तीसरे दिन के आंकड़ फाइनल आ जाएंगे.

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फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

बता दें फिल्म ने 25.75 करोड़ से ओपनिंग की थी. फिल्म को पहले दिन 11,135 शोज मिले और 42.7 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 32 करोड़ कमाए. दूसरे दिन फिल्म को 11,256 शोज मिले और 52.7 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. वहीं फिल्म ने दूसरे दिन ओवरसीज मार्केट में 6 करोड़ का बिजनेस किया. ओवरसीज मार्केट में टोटल 10.25 करोड़ का कलेक्शन हुआ. फिल्म ने दुनियाभर में 79.55 करोड़ का बिजनेस किया.

इस फिल्म को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी कालीन भैया के रोल में हैं. वहीं अली फजल गुड्डू भैया क रोल में हैं. दिव्येंदु मुन्ना भैया का रोल प्ले कर रहे हैं. फिल्म में रवि किशन और जीतेंद्र कुमार भी नजर आए. इसके अलावा फीमेल कास्ट में रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, हर्षिता गौर जैसी एक्ट्रेस हैं. फिल्म से पहले इसी नाम से सीरीज आई थी. सीरीज के 3 पार्ट आ चुके हैं और तीनों पार्ट्स को फैंस ने बहुत पसंद किया था.