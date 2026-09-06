Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मिर्जापुर: द मूवी' बॉक्स ऑफिस लाइव, 11 बज तक 59 करोड़ पार कलेक्शन

'मिर्जापुर: द मूवी' बॉक्स ऑफिस लाइव, 11 बज तक 59 करोड़ पार कलेक्शन

'मिराजपुर: द मूवी' को फैंस भर-भरकर प्यार दे रहे हैं. तीसरे दिन भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 06 Sep 2026 11:27 AM (IST)
Preferred Sources

क्राइम थ्रिलर 'मिर्जापुर: द मूवी' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म को फैंस ने पसंद किया. पॉजिटिव रिव्यूज के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धमाका कर रही है. आइए नजर डालते हैं फिल्म तीसरे दिन के कलेक्शन पर.

तीसरे दिन कितना कमा रही फिल्म (बॉक्स ऑफिस लाइव)
सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने तीसरे दिन 11 बजे तक 1.64 करोड़ की कमाई की है. फिल्म को 2564 शोज मिले और 27.7 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने हिंदी भाषा में 11 बजे तक 1.64 करोड़ कमाए और तेलुगू भाषा में कुछ भी कलेक्शन नहीं हुआ.

ये भी पढ़ें- 'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस सुनामी, 30वें दिन की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई

डे बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी
पहला दिन 25.75 करोड़ 42.7 परसेंट
दूसरे दिन 32 करोड़ 52.7 परसेंट
तीसरे दिन 1.64 करोड़ (11 बजे तक) 27.7 परसेंट
टोटल 59.39 करोड़  

बता दें कि फिल्म के सार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़ सैकनिल्क से लिए गए हैं. फिल्म के तीसरे दिन के फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं. रात 10.30 बजे तक फिल्म के तीसरे दिन के आंकड़ फाइनल आ जाएंगे. 

ये भी पढ़ें- 'मिर्जापुर: द मूवी' का धमाका, शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taran Adarsh (@taranadarsh)

फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

बता दें फिल्म ने 25.75 करोड़ से ओपनिंग की थी. फिल्म को पहले दिन 11,135 शोज मिले और 42.7 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 32 करोड़ कमाए. दूसरे दिन फिल्म को 11,256 शोज मिले और 52.7 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. वहीं फिल्म ने दूसरे दिन ओवरसीज मार्केट में 6 करोड़ का बिजनेस किया. ओवरसीज मार्केट में टोटल 10.25 करोड़ का कलेक्शन हुआ. फिल्म ने दुनियाभर में 79.55 करोड़ का बिजनेस किया.

इस फिल्म को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी कालीन भैया के रोल में हैं. वहीं अली फजल गुड्डू भैया क रोल में हैं. दिव्येंदु मुन्ना भैया का रोल प्ले कर रहे हैं. फिल्म में रवि किशन और जीतेंद्र कुमार भी नजर आए. इसके अलावा फीमेल कास्ट में रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, हर्षिता गौर जैसी एक्ट्रेस हैं. फिल्म से पहले इसी नाम से सीरीज आई थी. सीरीज के 3 पार्ट आ चुके हैं और तीनों पार्ट्स को फैंस ने बहुत पसंद किया था.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 06 Sep 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
मिर्जापुर: द फिल्म
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
गैराज में पैदा हुए थे राकेश रोशन, उधार मांगकर करते थे गुजारा, अंडरवर्ल्ड ने चलवाई थीं इन पर गोलियां
गैराज में पैदा हुए थे राकेश रोशन, अंडरवर्ल्ड ने चलवाई थीं इन पर गोलियां
बॉलीवुड
मां बनने के बाद बिपाशा बसु को झेलनी पड़ी ट्रोलिंग, बोलीं- पैपराजी ने अजीब फोटोज ली
मां बनने के बाद बिपाशा बसु को झेलनी पड़ी ट्रोलिंग, बोलीं- पैपराजी ने अजीब फोटोज ली
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस सुनामी, 30वें दिन की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई
'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस सुनामी, 30वें दिन की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई
बॉलीवुड
Miss World 2026: जोहेरी मोल ने जीता ताज, टॉप 20 से बाहर हुईं निकिता पोरवाल
जोहेरी मोल बनीं मिस वर्ल्ड 2026, भारत की निकिता पोरवाल टॉप 20 से बाहर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जबलपुर की अंधेरी रात का खूनी शैतान! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: अवैध बुलडोजर ध्वस्त..यूपी में नया विवाद !। Saharanpur Masjid Demolished
UP News: यूपी के मुरादाबाद में बड़ा हादसा 3 मंजिला बिल्डिंग एक झटके में गिरी। Viral News। Breaking
Janhit With Chitra Tripathi: 'हनुमान अंश' फिल्म या चमत्कार साक्षात्? ।Hanuman Ansh। ABP News
PM Modi Speech: Teacher's Day पर दिल्ली के SRCC से, देश के युवाओं के नाम PM मोदी का संदेश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राजनीतिक पार्टियों ने किया हाईजैक', CJP को लेकर बोलीं मायावती
'राजनीतिक पार्टियों ने किया हाईजैक', CJP को लेकर बोलीं मायावती
विश्व
पूरी तरह मिटा देंगे..., अमेरिकी रक्षा मंत्री की ईरान को चेतावनी
पूरी तरह मिटा देंगे..., अमेरिकी रक्षा मंत्री की ईरान को चेतावनी
क्रिकेट
दलीप ट्रॉफी फाइनल में अर्धशतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, इस गेंदबाज ने किया आउट
दलीप ट्रॉफी फाइनल में अर्धशतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, इस गेंदबाज ने किया आउट
बॉलीवुड
Miss World 2026: जोहेरी मोल ने जीता ताज, टॉप 20 से बाहर हुईं निकिता पोरवाल
जोहेरी मोल बनीं मिस वर्ल्ड 2026, भारत की निकिता पोरवाल टॉप 20 से बाहर
विश्व
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
विश्व
फरवरी 2022 के बाद पहली बार खुला यूक्रेन का एयरस्पेस, कीव क्यों जा रहे US राजदूत
फरवरी 2022 के बाद पहली बार खुला यूक्रेन का एयरस्पेस, कीव क्यों जा रहे US राजदूत
ट्रैवल
वियतनाम का Love Market, साल में एक बार 'एक्स' से मिलने आते हैं बिछड़े प्रेमी
वियतनाम का Love Market, साल में एक बार 'एक्स' से मिलने आते हैं बिछड़े प्रेमी
टेक्नोलॉजी
Google Chrome में बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट! 12 खामियां हुईं फिक्स, हैकर्स ऐसे उठा रहे थे फायदा
Google Chrome में बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट! 12 खामियां हुईं फिक्स, हैकर्स ऐसे उठा रहे थे फायदा
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget