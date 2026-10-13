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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनबेडरुम की बातें पब्लिकली बताकर ट्रोल हो रहे राहुल वैद्य, लोग बोले- 'कुछ तो शर्म करो'

बेडरुम की बातें पब्लिकली बताकर ट्रोल हो रहे राहुल वैद्य, लोग बोले- 'कुछ तो शर्म करो'

सिंगर राहुल वैद्य को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. शो 'पति पत्नी और पंगा 2' में उन्होंने अपनी पत्नी दिशा परमार संग प्राइवेट रिश्ते पर कमेंट किया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 13 Oct 2026 10:28 AM (IST)
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राहुल वैद्य और एक्ट्रेस दिशा परमार शो 'पति पत्नी और पंगा 2' में नजर आ रहे हैं. शो शुरू होते ही राहुल वैद्य को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल, रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल अपनी पत्नी दिशा परमार को लेकर एक ऐसा इशारा करते नजर आए, जिसे लोगों ने आपत्तिजनक बताया.

शो में राहुल से पूछा गया था कि उनकी पत्नी शादी से पहले कौन-सी पांच चीजें करती थीं, जो अब नहीं करतीं. इस पर राहुल ने फिजिकल रिलेशन की ओर इशारा करने वाला जेस्चर किया. 

बेडरुम की बातें पब्लिकली बताकर ट्रोल हो रहे राहुल वैद्य
बता दें, शो 'पति पत्नी और पंगा' में सेलिब्रिटी कपल्स हिस्सा लेते हैं. शो में शादीशुदा जिंदगी से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं और मजेदार चैलेंज दिए जाते हैं. इसी दौरान शो के होस्ट सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी ने कंटेस्टेंट्स से पूछा कि उनकी पत्नियां शादी से पहले कौन-सी पांच चीजें करती थीं, जिन्हें उन्होंने शादी के बाद करना बंद कर दिया.

राहुल वैद्य से जब ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने सीधे कुछ कहने के बजाय इशारे में फिजिकल रिलेशन की ओर इशारा किया. शो में मौजूद टीवी एक्टर और कंटेस्टेंट अर्जुन बिजलानी ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा, 'तो बच्चे कैसे हुए फिर तुम्हारे?'

अब शो से इस बातचीत का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कई दर्शक सवाल उठा रहे हैं कि पति-पत्नी के बीच की प्राइवेट बात को नेशनल टेलीविजन पर लाने की क्या जरूरत थी.

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 13 Oct 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
Rahul Vaidya
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