कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में अली असगर ने दादी का किरदार निभाकर बहुत पॉपुलैरिटी बटोरी. अपने वन लाइनर्स और परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग से उन्होंने दर्शकों को खूब हंसाया. आखिर जिस शो ने उन्हें सबसे ज्यादा शोहरत दी उसे क्यों कह दिया गुडबाय? जानें अली असगर की करियर की कहानी.

कॉमेडी की दुनिया में अली असगर का बड़ा नाम

अली असगर 7 दिसंबर को अपना 55वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे. महज 10 साल की उम्र से ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था. अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने अपना अलग मुकाम हासिल किया और दर्शकों के दिल में जगह बनाई.

कॉमेडी की दुनिया में उनका बड़ा नाम है. अपने टैलेंट से उन्होंने ऑडियंस को बहुत गुदगुदाया है. टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक वो अपने नाम का डंका बजा चुके हैं. 'जिनी और जूजू', 'एफआईआर', 'ड्रामा कंपनी' उनके कुछ पॉपुलर शोज में से एक हैं.



कॉमेडी सर्कस से हुआ पॉपुलैरिटी में इजाफा

पढ़ाई के साथ–साथ अली असगर ने 10 साल की उम्र में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम किया. इसके बाद उन्हें कई छोटे-बड़े शोज में भी देखा गया. 2007 में अली असगर कॉमेडी सर्कस का हिस्सा बने और शो का टाइटल भी अपने नाम कर लिया. इसके बाद धीरे-धीरे ऑडियंस के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई.

कपिल शर्मा की दादी बन करियर में आया नया मोड़

2013 में कपिल शर्मा ने अपना नया कॉमेडी शो 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' लॉन्च किया. इसमें कई स्टार्स इस शो का हिस्सा बनें और अपने टेलेंट से ऑडियंस को गुदगुदाया. इसमें से एक अली असगर भी हैं. उन्हें शो में कपिल शर्मा की दादी के रोल में देखा गया था. अली असगर ने अपने किरदार को इतनी बखूबी निभाया कि वो दुनिया के लिए दादी ही बन गए और यही किरदार उनकी पहचान बन गई.



इस वजह से बनाई इंडस्ट्री से दूरी

अली असगर 'दादी' के किरदार में इतने फिट बैठ गए कि दुनिया उन्हें इसी किरदार से जानने लगी. लेकिन नतीजा ये हुआ कि इसके वजह से उनके बच्चों को स्कूल में बुली होना पड़ता था. क्लासमेट्स अली असगर के बच्चों को चिढ़ाने लगे. लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में अली असगर ने खुद खुलासा किया कि वो फीमेल कैरेक्टर से तंग आ चुके थे. हर इवेंट हर स्टेज शो में उन्हें फीमेल गेट आप में ही परफॉर्म करने को कहा जाता इस वजह से उन्होंने शो को अलविदा कह दिया.

अब क्या करते हैं अली असगर

कपिल का शो छोड़ने के बाद अली असगर 8 महीनों तक खाली बैठे रहे. फीमेल रोल्स निभाने के वजह से उन्हें कोई काम नहीं मिला और वो काफी टाइम तक खाली बैठे रहे. लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी नहीं बनाई. भले उन्हें आजकल कम ही प्रोजेक्ट्स में देखा जाता है लेकिन अभी भी वो इंडस्ट्री में सक्रिय हैं. कार्तिक आर्यन के साथ 2023 में अली असगर फिल्म 'शहजादा' में नजर आ चुके हैं.