साल 2025 में साउथ सिनेमा की कई फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई. इनमें से कई दर्शकों को खूब पसंद आईं और इसी के साथ इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त परफॉर्म किया. वहीं साउथ की एक फिल्म ने तो सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड भी बनाया. चलिए यहां जानते हैं साल 2025 की साउथ की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में कौन सी रही हैं?

‘कांतारा: चैप्टर 1’

‘कांतारा: चैप्टर 1’ साउथ इंडियन फिल्मों में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी. इसका निर्देशन ऋषभ शेट्टी ने किया है और उन्होंने इस फिल्म में लीड रोल भी प्ले किया है. बता दे कि लगभग 130 करोड़ रुपये के बजट से बनी इस फिल्म ने 850 करोड़ रुपये की कमाई कर इतिहास रच दिया.





‘कुली’

साल 2025 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में रजनीकांत और लोकेश कनगराज की फिल्म ‘कुली’ भी शामिल है. 350 करोड़ रुपये के बजट से बनी इस फिल्म ने 517 करोड़ रुपये कमाए और यह एक सेमी-हिट साबित हुई थी.





‘महावतार नरसिम्हा’

एनिमेटेड फिल्म ‘महावतार नरसिम्हा’ ने भी सबको चौंका दिया. इसे महज 40 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 325 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनकर उभरी.





लोका चैप्टर 1

कल्याणी प्रियदर्शन स्टारर मलयालम फिल्म 'लोका चैप्टर 1' भी ब्ल़ॉकबस्टर रही है. इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया और इसन बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट कमाए. बता दें कि 40 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने 300 करोड़ रुपये से ज्यादा (लगभग 3 अरब डॉलर) की कमाई की है और मेकर्स को मालामाल कर दिया है.





'दे कॉल हिम ओजी'

पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' भी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है. 240 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 298 करोड़ रुपये की कमाई की थी. यह फिल्म पवन कल्याण की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल है.





एल2 एम्पुरान

मोहनलाल और पृथ्वीराज की फिल्म एल2: एम्पुरान ने भी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए शानदार प्रदर्शन किया. 150 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 268 करोड़ रुपये कमाए थे. एल2 एम्पुरान ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए बड़ी सफलता हासिल की.





अन्य साउथ फिल्में

वेंकटेश, अजित कुमार, मोहन लाल और राम चरण की फिल्मों की भी काफी चर्चा हुई. इस लिस्ट संक्रांतिकी वस्थूनम, गुड बैड अगली, थुडारम और गेम चेंजर जैसी फिल्में शामिल हैं. इनके अलावा, सु फ्रॉम सो भी हिट रही थी, जिसने मात्र 4.5-6 करोड़ रुपये के बजट के साथ 125 करोड़ रुपये की कमाई की थी.