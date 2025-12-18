हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाYear Ender 2025: 'कांतारा चैप्टर 1' से 'लोका चैप्टर 1' तक, इस साल साउथ की इन 7 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस लूटा, बनीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज

Year Ender 2025: 'कांतारा चैप्टर 1' से 'लोका चैप्टर 1' तक, इस साल साउथ की इन 7 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस लूटा, बनीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज

Year Ender 2025: साल 2025 में साउथ की कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म किया. वहीं 7 फिल्में साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Dec 2025 02:14 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 में साउथ सिनेमा की कई फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई. इनमें से कई दर्शकों को खूब पसंद आईं और इसी के साथ इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त परफॉर्म किया. वहीं साउथ की एक फिल्म ने तो सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड भी बनाया. चलिए यहां जानते हैं साल 2025 की साउथ की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में कौन सी रही हैं?

कांतारा: चैप्टर 1
‘कांतारा: चैप्टर 1’ साउथ इंडियन फिल्मों में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी. इसका निर्देशन ऋषभ शेट्टी ने किया है और उन्होंने इस फिल्म में लीड रोल भी प्ले किया है. बता दे  कि लगभग 130 करोड़ रुपये के बजट से बनी इस फिल्म ने 850 करोड़ रुपये की कमाई कर इतिहास रच दिया.


Year Ender 2025: 'कांतारा चैप्टर 1' से 'लोका चैप्टर 1' तक, इस साल साउथ की इन 7 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस लूटा, बनीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज

कुली’
साल 2025 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में रजनीकांत और लोकेश कनगराज की फिल्म ‘कुली’ भी शामिल है. 350 करोड़ रुपये के बजट से बनी इस फिल्म ने 517 करोड़ रुपये कमाए और यह एक सेमी-हिट साबित हुई थी.


Year Ender 2025: 'कांतारा चैप्टर 1' से 'लोका चैप्टर 1' तक, इस साल साउथ की इन 7 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस लूटा, बनीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज

महावतार नरसिम्हा’
एनिमेटेड फिल्म ‘महावतार नरसिम्हा’ ने भी सबको चौंका दिया. इसे महज 40 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 325 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनकर उभरी.


Year Ender 2025: 'कांतारा चैप्टर 1' से 'लोका चैप्टर 1' तक, इस साल साउथ की इन 7 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस लूटा, बनीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज

लोका चैप्टर 1
कल्याणी प्रियदर्शन स्टारर मलयालम फिल्म 'लोका चैप्टर 1' भी ब्ल़ॉकबस्टर रही है. इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया और इसन बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट कमाए. बता दें कि 40 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने 300 करोड़ रुपये से ज्यादा (लगभग 3 अरब डॉलर) की कमाई की है और मेकर्स को मालामाल कर दिया है.


Year Ender 2025: 'कांतारा चैप्टर 1' से 'लोका चैप्टर 1' तक, इस साल साउथ की इन 7 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस लूटा, बनीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज

'दे कॉल हिम ओजी'
पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' भी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है. 240 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 298 करोड़ रुपये की कमाई की थी. यह फिल्म पवन कल्याण की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल है.


Year Ender 2025: 'कांतारा चैप्टर 1' से 'लोका चैप्टर 1' तक, इस साल साउथ की इन 7 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस लूटा, बनीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज

एल2 एम्पुरान
मोहनलाल और पृथ्वीराज की फिल्म एल2: एम्पुरान ने भी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए शानदार प्रदर्शन किया. 150 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 268 करोड़ रुपये कमाए थे. एल2 एम्पुरान ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए बड़ी सफलता हासिल की.


Year Ender 2025: 'कांतारा चैप्टर 1' से 'लोका चैप्टर 1' तक, इस साल साउथ की इन 7 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस लूटा, बनीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज

अन्य साउथ फिल्में
वेंकटेश, अजित कुमार, मोहन लाल और राम चरण की फिल्मों की भी  काफी चर्चा हुई.  इस लिस्ट संक्रांतिकी वस्थूनम, गुड बैड अगली, थुडारम और गेम चेंजर जैसी फिल्में शामिल हैं. इनके अलावा, सु फ्रॉम सो भी हिट रही थी, जिसने मात्र 4.5-6 करोड़ रुपये के बजट के साथ 125 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

और पढ़ें
Published at : 18 Dec 2025 02:14 PM (IST)
Tags :
Coolie Kantara Chapter 1 Lokah Chapter 1 New Year 2026 Year Ender 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं...' इमरान खान के बेटों ने बताया 'डेथ सेल' में क्या हो रहा उनके साथ
'शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं...' इमरान खान के बेटों ने बताया 'डेथ सेल' में क्या हो रहा उनके साथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
विश्व
Vijay Mallyas 70th Birthday: लंदन में ललित मोदी की भव्य पार्टी, भगोड़े विजय माल्या के प्री-बर्थडे का जश्न, जानें कौन-कौन हुआ शामिल
लंदन में ललित मोदी की भव्य पार्टी, भगोड़े विजय माल्या के प्री-बर्थडे का जश्न, जानें कौन-कौन हुआ शामिल
टेलीविजन
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती चाहर हर महीने जाती थीं अस्पताल, 'बिग बॉस' में नहीं मिली हेल्प
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती जाती थीं अस्पताल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Pollution: हर 15 सेकंड में एक जिंदगी खत्म..खतरनाक हवा की चपेट में दिल्ली! | Pollution
Kolkata Fire Incident News: 5-6 घर पूरी तरह खाक, बस्ती में लगी भीषण आग | Breaking News | Accident
Delhi Pollution: बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला | Pollution | AQI Delhi
Silver ने रचा इतिहास 40 साल बाद Crude Oil को पछाड़ा | Silver Price New Era शुरू?| Paisa Live
Sansani:घर के अंदर मौत का तहखाना !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं...' इमरान खान के बेटों ने बताया 'डेथ सेल' में क्या हो रहा उनके साथ
'शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं...' इमरान खान के बेटों ने बताया 'डेथ सेल' में क्या हो रहा उनके साथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
विश्व
Vijay Mallyas 70th Birthday: लंदन में ललित मोदी की भव्य पार्टी, भगोड़े विजय माल्या के प्री-बर्थडे का जश्न, जानें कौन-कौन हुआ शामिल
लंदन में ललित मोदी की भव्य पार्टी, भगोड़े विजय माल्या के प्री-बर्थडे का जश्न, जानें कौन-कौन हुआ शामिल
टेलीविजन
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती चाहर हर महीने जाती थीं अस्पताल, 'बिग बॉस' में नहीं मिली हेल्प
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती जाती थीं अस्पताल
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
यूटिलिटी
बिना पीयूसी वाली गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले गए तो क्या होगा, क्या जब्त हो जाएगी कार?
बिना पीयूसी वाली गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले गए तो क्या होगा, क्या जब्त हो जाएगी कार?
हेल्थ
Early Kidney Failure Signs: किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
जनरल नॉलेज
Minorities Rights Day 2025: अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget