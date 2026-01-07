'पुष्पा 2' में डांस नंबर करने पर श्रीलीला को हुआ पछतावा? कहा- ‘आसान नहीं था फैसला’

श्रीलीला इस हफ्ते अपनी नई पॉलिटिकल हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म ‘परासक्ति’ के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं. यह फिल्म 10 जनवरी 2026 को पोंगल के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. रिलीज से पहले एक्ट्रेस अपने करियर, डांस नंबर्स और हालिया सफलता को लेकर खुलकर बात कर रही हैं.

‘पुष्पा 2’ के डांस नंबर पर श्रीलीला

गलाटा प्लस से बात करते हुए श्रीलीला ने कहा कि ‘पुष्पा 2’ में किए गए स्पेशल डांस नंबर जैसे डांस करना उनके करियर का हिस्सा नहीं है. रिपोर्ट के अनुसार, एक्ट्रेस ने कहा, 'स्पेशियल डांस नंबर करना मेरा काम नहीं है. लेकिन पुष्पा 2 के लिए मैंने यह फैसला लिया क्योंकि इससे मुझे जबरदस्त पहचान मिली. मैं आमतौर पर उन्हीं फिल्मों में डांस करना पसंद करती हूं जिनका मैं हिस्सा होती हूं न कि दूसरे प्रोजेक्ट्स में.'

आगे एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि ‘परासक्ति’ में उनके किरदार के मुताबिक सिर्फ हल्के डांस नंबर्स हैं. इनमें रत्नमाला जैसे गाने शामिल हैं. फिल्म में कहानी और किरदार को ज्यादा अहमियत दी गई है.

फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट

श्रीलीला की आने वाली फिल्म ‘परासक्ति’ का निर्देशन सुधा कोंगरा ने किया है. फिल्म में शिवकार्तिकेयन और रवि मोहन अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. कहानी 1960 के दशक की मद्रास पृष्ठभूमि पर आधारित है.

रवि मोहन फिल्म में विलेन की भूमिका निभा रहे हैं जबकि अथर्वा मुरली भी एक अहम किरदार में हैं. आपको बता दें कि ‘परासक्ति’ की के बाद श्रीलीला जल्द ही पवन कल्याण की ‘उस्ताद भगत सिंह’ में भी लीड रोल में नजर आएंगी.

करेंगी कार्तिक संग बॉलीवुड डेब्यू

इन दिनों श्रीलीला अपने बॉलीवुड डेब्यू को भी लेकर खबरों में है. वह कार्तिक आर्यन के साथ 'आशिकी' फ्रेंचाइजी की अपकमिंग फिल्म में काम करने वाली हैं. इस फिल्म के टीजर में कार्तिक आर्यन को एक नए लुक के साथ 'तू मेरी ज़िंदगी' गाते हुए दिखाया गया है जिससे फिल्म को लेकर लोगों का उत्साह और बढ़ गया है.