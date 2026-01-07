'मां इनति बंगारम' का पहला पोस्टर आया सामने, सामंथा का दिखा जबरदस्त एक्शन लुक, जानें कब रिलीज होगा ट्रेलर
Samantha New Movie: साउथ स्टार सामंथा की अपकमिंग तेलुगु फिल्म ‘मां इनति बंगारम’ का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है. पोस्टर में सामंथा का शानदार एक्शन अवतार देखकर फैंस बेहद फिल्म के लिए बेताब हो गए हैं.
साउथ फिल्मों की पॉपुलर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु जल्द ही अपने फैंस के लिए एक्शन और ड्रामा से भरपूर नई फिल्म लेकर आ रही हैं. उनकी आने वाली तेलुगु फिल्म 'मां इनति बंगारम' है. इस फिल्म का सामंथा का पहला लुक मेकर्स ने जारी कर दिया है जिसे देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.
आपको बात दें कि 'मां इनति बंगारम' को सामंथा के पति राज निदिमोरु ने प्रोड्यूस कर रहे हैं. वहीं नंदिनी रेड्डी इस फिल्म डायरेक्ट कर रही हैं.
साड़ी में सामंथा का एक्शन अवतार
सामंथा रुथ प्रभु ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म का पहला लुक शेयर किया जो तुरंत वायरल हो गया. इस लुक में सामंथा साड़ी पहने बस में खड़ी नजर आ रही हैं. उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा है. उनका लुक बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रहा है. उनके लुक को देख कर लग रहा कि फिल्म में उनका किरदार सिर्फ ग्लैमरस नहीं बल्कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग भी होगा.
इस दिन जारी होगा फिल्म का ट्रेलर
फिल्म से सामंथा के पहले लुक के साथ ही उन्होंने ट्रेलर की रिलीज डेट भी फैंस के साथ शेयर की है. फिल्म का ट्रेलर 9 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे रिलीज होगा. इसे देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. टीजर के साथ ही फिल्म की कहानी और सामंथा के किरदार का अंदाज भी सामने आएगा.
वेब सीरीज में भी आएंगी नजर
'मां इनति बंगारम' के अलावा फैंस सामंथा की अपकमिंग वेब सीरीज ‘रक्त ब्रह्मांड’ का भी बेताबी के साथ इंतजार कर रहे हैं. ये सीरीज भी दर्शकों को थ्रिल, ड्रामा और एक्शन से भरपूर अनुभव देने वाली है.
इस तरह सामंथा 2026 में दो बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ अपने फैंस को रोमांच और सस्पेंस का भरपूर डोज़ देने वाली हैं. इससे पहले वो 'सिटाडेल हनी बनी' और 'फैमिली मैन 2' जैसी हिट वेब सीरीज खूब सूर्खियां बटोर चुकी हैं.
