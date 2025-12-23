2026 में बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटेंगे साउथ स्टार्स! 'टॉक्सिक', 'पेड्डी', 'जेलर 2' समेत ये धांसू फिल्में होंगी रिलीज
South Stars Upcoming Films: 2026 में साउथ स्टार्स बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाले हैं. प्रभास, रजनीकांत से लेकर विजय थलापति तक की धांसू फिल्में अगले साल थिएटर्स में दस्तक देने के लिए तैयार हैं.
साल 2026 में कई साउथ सुपरस्टार्स की मोस्ट अवेटेड फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली हैं. कई स्टार्स की तो एक से ज्यादा फिल्में थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार हैं. ऐसे में ये साउथ सितारे बॉक्स ऑफिस पर राज करते नजर आएंगे. प्रभास, रजनीकांत, यश से लेकर विजय थलापति तक की फिल्में अगले साल थिएटर्स में रिलीज होंगी. इनमें कुछ सीक्वल फिल्में भी शामिल हैं.
प्रभास
साउथ सुपरस्टार प्रभास की अगल साल दो बड़ी फिल्में थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. 2026 की शुरुआत में ही उनकी हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' पर्दे पर दस्तक देगी. 'द राजा साब' 9 जनवरी को रिलीज होगी. इस फिल्म में संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार जैसे कलाकार नजर आएंगे. 2026 में ही प्रभास की हिट फिल्म 'सालार' का सीक्वल भी रिलीज हो सकता है. 'सालार 2- शौर्यपर्वम' को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है.
यश
सुपरस्टार यश की भी दो शानदार फिल्में अगले साल रिलीज होने जा रही हैं. उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक- अ फेयरीटेल फोर ग्रोन अप्स' 19 मार्च को रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म में कियारा आडवाणी लीड रोल में दिखाई देंगी. इसके अलावा नयनतारा और हुमा कुरैशी भी नजर आएंगी. इसके अलावा यश नितेश तिवारी की माइथोलॉजिकल फिल्म 'रामायण' में भी दिखेंगे. इस फिल्म में एक्टर ने रावण का किरदार अदा करेंगे.
रजनीकांत
रजनीकांत की फिल्म 'जेलर' 2024 में रिलीज हुई थी जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था. ऐसे में अब इस फिल्म का सीक्वल भी आ रहा है. रजनीकांत स्टारर फिल्म 'जेलर 2' का टीजर रिलीज हो चुका है. ये फिल्म जून 2026 में रिलीज हो सकती है.
जन नायकन
विजय थलापति की फिल्म 'जन नायकन' 9 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी. ये स्टार की आखिरी फिल्म है, इसके बाद वो पॉलिटिक्स पर फोकस करेंगे. 'जन नायकन' में पूजा हेगड़े और बॉबी देओल अहम रोल में नजर आएंगे.
चिरंजीवी
मेगास्टार चिरंजीवी की फिल्म मन शंकर वरप्रसाद गारू भी अगले साल रिलीज के लिए तैयार है. ये फिल्म 12 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.
