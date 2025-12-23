एक्टर समांथा रूथ प्रभु ने 1 दिसंबर 2025 को राज निदिमोरू संग शादी की. उनकी शादी बहुत प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी. शादी होने का बाद एक्ट्रेस ने वेडिंग पिक्स शेयर करके इसकी अनाउंसमेंट की थी. अब उनके साथ काम कर चुके एक्टर गुलशन दैवेया ने उनकी शादी और काम के एक्सपीरियंस को लेकर बात की है.

कैसा रहा समांथा संग काम का एक्सपीरियंस?

समांथा के साथ काम करने को लेकर गुलशन ने रिएक्ट किया. उन्होंने इसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस बताया. एक्टर ने कहा, 'समांथा के साथ काम करना अच्छा एक्सपीरियंस था. मैंने बहुत एंजॉय किया. उनके साथ काम करना शानदार था. राज सर भी वहां थे. नंदिनी रेड्डी हमारी डायरेक्टर भी मौजूद थीं. ये बहुत अच्छा था.'

आगे गुलशन ने कहा, 'समांथा और मेरी केमिस्ट्री ग्रेट है. मुझे पहली बार मिलने पर ही पता चल गया था कि हमें एक साथ फिल्म में काम करना चाहिए. मैंने राज सर को भी ये बताया था. मैं बहुत खुश हूं कि वे लगभग एक साल बाद मुझसे फिर से मिले. उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे पास ये फिल्म है. हम चाहते हैं कि आप इसे करें. ये अच्छी फिल्म है.' फिर हंसते हुए गुलशन ने कहा, 'मैं उम्मीद करता हूं कि सई पल्लवी के भी मुझे काम करने का मौका मिले. मैं ये 5-6 साल से मेनिफेस्ट कर रहा हूं. लेकिन कुछ हो नहीं रहा है.'

समांथा की शादी को लेकर क्या बोले गुलशन

समांथा की शादी को लेकर उन्होंने कहा, 'समांथा और राज की शादी बहुत प्राइवेट थी. हम में से किसी नहीं पता था और इसमें मुझे दखल भी नहीं देना चाहिए. मुझे भी तब ही पता चला जब मैंने उनकी शादी की खबर पढ़ी. मैंने कभी उनसे पूछा नहीं था. ये दोनों बहुत शानदार हैं. राज सर के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है. मैं राज सर के साथ तीन अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूं. वो बहुत अच्छे हैं. उन्होंने मुझे बहुत फ्रीडम और मौके दिए हैं.'